Ketzin: Darum kann die Fähre bald elektrisch fahren

Ketzin/Havel

Lange hat man im Ketziner Rathaus auf diese Nachricht gewartet: Das Brandenburger Agrarministerium unterstützt die Umstellung des Antriebs der Havelfähre „Charlotte“ von Diesel auf Elektro mit rund 180 000 Euro. „Die Mittel kommen aus dem Leader-Programm zur Förderung der ländlichen Entwicklung“, sagt Ministeriumssprecherin Frauke Zelt. Die Gesamtinvestition des Vorhabens beläuft sich auf etwa 240 000 Euro. Den Restbetrag muss die Kommune tragen.

Fähre als Verbindung zwischen zwei Havelufern

Die Havel-Fähre verbindet über die Landesstraße 86 die Stadt Ketzin/Havel im Havelland mit Schmergow, einem Ortsteil der Gemeinde Groß Kreutz im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Für die Einwohnerinnen und Einwohner wie auch für Gäste der Region ist das eine wichtige Verkehrsverbindung. Wenn die Fähre wegen Reparaturen oder Inspektionen – derzeit ist sie außer Betrieb wegen eines Getriebeschadens – nicht fahren kann, müssen viele Autofahrer einen langen Umweg über die Autobahn 10 nehmen.

Viele Radfahrer nutzen die Ketziner Fähre. Quelle: Jens Wegener

Ketzin hat Fährrecht seit 1375

Seit 1375 gibt es das Fährrecht in Ketzin. Die Überfahrt wurde ab dem Jahr 1906 mit einer motorbetriebenen Fähre ermöglicht. Im Moment wird das Schiff mit einem Zwei-Zylinder-Dieselmotor angetrieben. „Charlotte“ ermöglicht nicht nur dem motorisierten Alltagsverkehr kürzere Fahrwege, sie ist auch ein wichtiges Element für den Tourismus in der Region. Viele Rad- und Wanderrouten führen in Ketzin über die Havel, wie einer der schönsten Flussradwege Brandenburgs, der Havel-Radweg. Die Fähre sei auch „ein besonderer touristischer und identitätstiftender Anziehungspunkt und ein belebendes Element im Gefüge touristischer Angebote in der Region“, so Frauke Zelt.

Für die Umstellung hat die Stadt Ketzin zunächst ein Konzept erstellen lassen, um ein zukunftssicheres und von fossilen Brennstoffen unabhängiges Betriebssystem einzuführen. Die Energieversorgung werde künftig mit Akkumulatoren gewährleistet. Außerhalb der Fährzeiten würden diese geladen. Zur Effizienz und verbesserten Nachhaltigkeit werden im Zusammenhang mit der neuen Antriebstechnik auch die Bedienpults und die Decksbeleuchtung modernisiert. Die Umstellung soll im kommenden Winter erfolgen.

Von Jens Wegener