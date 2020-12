Ketzin/Havel

Bis vor Kurzem hat Verena Wappler noch Hochzeiten organisiert – hat Paaren einige schöne Stunden im Schloss Kartzow bereitet. Inzwischen wechselte die Veranstaltungsmanagerin ins Ketziner Rathaus. Sie ist die neue Bürgerbeauftragte der Stadt und hat die Nachfolge von Dorotheé Welzel angetreten. Letztere kümmert sich nun als geringfügig Beschäftigte um die Belange des Ketziner Seniorenrates. Beide Frauen teilen sich ein Büro im Ketziner Stadthaus in der Rathausstraße, wollen auch künftig zusammenarbeiten, wenn es um die Belange, Wünsche, Sorgen der Ketziner geht.

Aus Potsdam nach Tremmen

Die 36-jährige Verena Wappler wohnt seit etwa vier Jahren mit ihren Mann Michael im Ketziner Ortsteil Tremmen. „Es war schon immer ein Wunsch, raus aus der Stadt Potsdam in den ländlichen Raum zu ziehen“, erzählt sie. Dann habe sich die Chance geboten, in Tremmen ein Haus mit Garten kaufen zu können. Das hätten sie genutzt und sind nun glücklich, den Schritt gegangen zu sein. Zumal Verena Wappler auf dem Grundstück bald ihr großes Hobby, Kleintiere zu halten, ausleben kann. „Zwei Vögel habe ich schon, aber Hunde und Katzen wären auch möglich, wenn mein Mann mich nicht immer ausbremsen würde.“

Anzeige

Vorgämngerin Dorotheé Welzer mit dem Lastenfahrrad. Quelle: Jens Wegener

Zunächst aber gelte ihr Augenmerk der neuen Arbeit. „Ich kenne Ketzin/ Havel noch nicht so gut. Aber das wird sich ändern“, verspricht Verena Wappler und ergänzt: „Ich freue mich sehr, mich unter anderem Aufgaben im Bereich ,Quartiersmanagement für eine lebenswerte Stadt und ein aktives, gesundes Miteinander in jedem Alter’ widmen zu können.“

Lastenfahrrad soll zum Einsatz kommen

Zwei Aktionen, die ihre Vorgängerin Dorotheé Welzel mit initiiert hat, will die neue Bürgerbeauftragte unbedingt fortsetzen. Beide Male spielt das Lastenfahrrad eine Rolle, das im Frühjahr mit Hilfe von Spendengeld angeschafft werden konnte. Aus der Corona-Situation heraus war die Idee entstanden, vor allem älteren und nicht mobilen Menschen in der Kernstadt und in den Ortsteilen zu helfen und sie mit Lebensmitteln und für den Haushalt wichtigen Dingen zu versorgen. Der von Mikado geführte Jugendklub, die für Ketzin zuständige Jugendkoordinatorin Anke Bienwald und die Seniorenratsvorsitzende Thea Hoedt waren und sind mit im Boot.

„Jetzt im zweiten Lockdown können wir zwar das Lastenrad nicht benutzen, aber trotzdem sind ehrenamtliche Helfer gefragt, die mit dem Auto vielleicht für ihre Nachbarn, die nicht mobil sind, einkaufen“, sagt Verena Wappler. Sie selbst habe gerade einen solchen Einkaufsdienst für eine Frau in Tremmen übernommen, die sich in Quarantäne befindet.

Ehrenamtliche Helfer gesucht

Auch das Projekt „Obst für die Europaschule“, das kurz vor dem Start vom zweiten Lockdown ausgebremst wurde, soll es nach Corona geben. Beabsichtigt und mit der Schulleitung abgestimmt ist, einmal pro Woche vor der Grundschule an die Schüler frisches Obst zu verteilen, das mit dem Lastenrad dorthin gebracht wird. Die Nauener Tafel würde das Obst zur Verfügung stellen. Das hatte Dorotheé Welzel organisiert. Es habe auch ehrenamtliche Helfer gegeben, die sich bereiterklärt hatten, die Fahrten zu übernehmen. Es gelte nun, die bei der Stange zu halten, bis wieder alles möglich ist, so Wappler.

In Corona-Zeiten seien aber andere Schwerpunkte im Fokus. Sie möchte Kontakte zu Firmen herstellen, die bei solchen oder ähnlichen Hilfsaktionen mitmachen, will Kurse organisieren, bei denen die Teilnehmer – und das müssen nicht nur Rentner sein –, den Umgang mit Videotelefonie, Computern und Smartphones lernen. „Gern können die Ketziner auch eigene Ideen und Wünsche an mich herantragen“, sagt Verena Wappler.

Ihre Sprechzeiten im Stadthaus Ketzin sind montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr. Erreichbar ist die neue Bürgerbeauftragte auch telefonisch unter der Nummer 0160/92 13 19 60 oder per Mail: Verena. Wappler@ketzin.de.

Von Jens Wegener