Ketzin/Havel

„Die Idee war gut, die Ausführung mangelhaft“, rügte Udo Feist kürzlich im Ketziner Wirtschaftsausschuss. Damit meinte er die Installation einer Sauna 2018 auf dem Gelände des Ketziner Strandbades. Investitionssumme: Rund 17.500 Euro, Einnahmen durchschnittlich 200 Euro und dagegen die Abschreibungen 874 Euro pro Jahr. Das wäre deutlich unter den Erwartungen, heißt es hinsichtlich der Einnahmen in einem Beschlussentwurf der Stadtverwaltung, in dem den Stadtverordneten empfohlen wird, dem Verkauf der Saune zuzustimmen.

Zeichen stehen auf Verkauf

Dieser Vorschlag beruht auf einer Idee der ehrenamtlichen Arbeitsgruppe Strandbad, die sich gegenwärtig mit der Zukunft des auch bei Touristen beliebten, aber mit jährlich mehr als 100.000 Euro Zuschuss die Stadtkasse belastenden Strandbades beschäftigt. Die Kritik von Feist bezog sich darauf, dass in den drei bis vier Monaten der Öffnung des Strandbades die Kosten nicht gedeckt werden könnten. Ein derzeitiger Verkauf wäre der zweite Schritt vor dem ersten.

Anzeige

Missverhältnis von Kosten und Einnahmen

Die AG Strandbad befinde sich noch in der ersten Phase der Erarbeitung eines Konzeptes für das Strandbad, das nach der Mehrheitsmeinung der Ketziner erhalten werden sollte. „Ich bin geschockt“, reagierte Jürgen Tschirch angesichts des Missverhältnisses der Kosten zu den Einnahmen, bemängelte aber auch, dass das Nutzungsverfahren zu kompliziert wäre: Erst Schlüssel holen, dann anheizen gehen. Ferner fehle eine entsprechende Infrastruktur, sagte er.

Inzwischen war auch die Verlegung der Sauna, beispielsweise an den von Wassertouristen stark frequentierten Stadtsteg an der Havelpromenade, die Rede. „Das würde weitere Investitionskosten verursachen, beispielsweise für den Wasseranschluss und einen entsprechenden Stromanschluss“, gab Jürgen Tschirch zu bedenken.

Verlegung an Havelpromenade möglich

„Unfassbar, dafür habe ich keinerlei Verständnis“, reagierte Ausschussvorsitzende Birgit Behr auf eine Information von Franziska Leibnitz, zuständig für Tourismus in der Stadtverwaltung. Sie gab zu bedenken gab, dass die Stadt bei einer Verlegung an die Havelpromenade für den möglicherweise folgenden Sprung der Saunagäste in die Havel einen Rettungsschwimmer bestellen müsste. „Wir haben in Jugendzeiten immer in der Havel gebadet, ganz ohne Rettungsschwimmer“, reagierte Birgit Behr spöttisch.

Jamila Wichniarz und Thomas Witkowski stimmten überein, dass der Verkauf der Sauna zurückgestellt werden sollte, bis die AG Strandbad ein Kosten sparendes, zukunftsfähiges Konzept vorgelegt hat, das möglicherweise den Weiterbetrieb der Sauna beinhalten könnte. Ein entsprechender Antrag von Udo Feist wurde mit vier Zustimmungen und einer Stimmenthaltung angenommen. Die Entscheidung liegt bei den Stadtverordneten am 26. Oktober.

Von Wolfgang Balzer