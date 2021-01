Ketzin: Die Masche mit den falschen Polizisten

Ketzin/Havel

Unabhängig voneinander riefen drei Betroffene aus dem Ketziner Raum am Montagmittag innerhalb von wenigen Minuten die Polizei, nachdem sie einen Betrugsanruf erhalten hatten. Dabei wurde jeweils von einer unbekannten Person, die sich als Polizistin ausgab, behauptet, dass ein Haftbefehl gegen die Betroffenen vorliegen würde.

Falsche Polizisten

Teilweise wurde angekündigt, dass in Kürze ein Polizeikollege vorbeikommen und das klären werde. Alle drei Angerufenen verhielten sich richtig und gingen nicht auf den Anruf ein. Ein Schaden entstand nicht. Es werden zu den Sachverhalten jeweils Strafanzeigen aufgenommen und weitere Ermittlungen eingeleitet.

Geld und Wertgegenstände im Visier

In den vergangenen Monaten war es in der Region immer wieder zum Versuch gekommen, per Telefon auf betrügerische Art und Weise in den Besitz von Geld oder Wertgegenständen zu kommen. Oft gaben sich die Täter als Enkel oder Polizisten aus. Im Oktober war eine 82-jährige Potsdamerin um Bargeld und Schmuck gebracht worden.

Von MAZonline