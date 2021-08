Ketzin: Diese beiden Spielplätze werden aufgemöbelt

Ketzin/Havel

Der Spielplatz im Friedrich-Ludwig-Jahn-Weg in Ketzin wird nahezu bei jedem Wetter in Beschlag genommen. Die Spiel- und Klettergeräte locken die Kinder an, die Eltern können in unmittelbarer Nähe sitzen und den einen oder anderen Plausch mit anderen Vätern und Müttern machen.

Auch in den Ortsteilen soll das Niveau der Spielplätze verbessert werden – nach und nach und je nach Finanzlage der Stadt. So haben es die Stadtverordneten im Leitbild 2030 von Ketzin/Havel festgelegt. Das begrüßen viele Bewohner in den Ortsteilen, was man daran erkennen kann, dass im Ketziner Bürgerhaushalt die Vorschläge zur Neugestaltung der Spielplätze so viele Stimmen bekamen, dass sie nun umgesetzt werden.

Der Spielplatz in Tremmen. Quelle: Wolfgang Balzer

Je 10000 Euro aus dem Bürgeretat

In Falkenrehde und Tremmen soll es noch 2021 losgehen. Vorausgesetzt, die Stadtverordneten stimmen am 13. September den von der Stadtverwaltung erarbeiteten Konzepten zu. Im Sozialausschuss, der nicht beschlussfähig war, kam zum Ausdruck, dass die Mehrheit die Vorschläge akzeptiert, man aber bezüglich der Details der Gestaltung noch auf das Votum des jeweiligen Ortsbeirates warten will, wie Ausschussvorsitzende Ulrike Witschas (SPD) sagte. „Grundsätzlich gilt für beide Orte: Es standen aus dem Bürgerhaushalt je 10 000 Euro bereit, je 1500 Euro wurden für das Konzept ausgeben“, so Hauptamtsleiterin Ramona Stier.

Vorschläge mit Jugendlichen abgestimmt

In Tremmen wurde auf einer kleinen Fläche in der Schulstraße begonnen, erste Spielgeräte aufzubauen. Zwischen 2016 und 2019 wurden Bäume gepflanzt. Bedingt durch den Zuzug ist der Bedarf an Spielmöglichkeiten im Dorf gewachsen. So sollen neben Geräten für kleinere Kinder nun auch einige zur sportlichen Betätigung Jugendlicher aufgestellt werden. „Grundlage des Konzeptes bildet ein Vorschlag des Tremmener Ortsbeirates, der mit Eltern und Jugendlichen abgestimmt wurde“, so Ramona Stier.

Vorgesehen ist in einem ersten Schritt, eine Nestschaukel, eine Wippe und eine Spielzeugkiste zu installieren. In einem zweiten und dritten Abschnitt (je nach Haushaltslage, aber nicht vor 2023) könnten eine BMX-Bahn (rund 12 000 Euro) auf dem Bolzplatz und ein Kletterparcours und eine Seilbahn (rund 49 000 Euro) im Pfarrgarten hinzukommen.

Zwei Varianten in Falkenrehde

In Falkenrehde geht es um die weitere Ausstattung des Spielplatzes am Uetzer Weg/Potsdamer Allee und Spielmöglichkeiten am Dorfgemeinschaftshaus. Am bisherigen Spielplatz wurden zwischen 2016 und 2018 mit Neupflanzungen für eine Abgrenzung zur Landesstraße gesorgt. Das neue Gestaltungskonzept beruht zum einen auf Vorschlägen der Kinder aus der Initiative „Mein Spielplatz entwickelt sich“ und auf Ideen und Wünschen sowohl des Ortsbeirates als auch der Jugendfeuerwehr Falkenrehde vom Mai.

Es liegen zwei Varianten zur Entscheidung vor, so Ramona Stier. Beide würden die Standorterweiterung am Dorfgemeinschaftshaus, wo sich der Jugendklub befindet, beinhalten.

Nach Variante eins sollen auf dem Spielplatz ein Sandkasten mit Sitzbalken, ein Stufenreck und zwei Schaukeltiere aufgestellt werden (rund 8800 Euro). Wesentlich teurer ist die Variante zwei mit Kletter-und Spielgerät, einer Mini-Nestschaukel und Tischtennisplatte (insgesamt rund 17 000 Euro). Dazu kommen bei beiden Bänke, Mülleimer und weitere Pflanzen. In einem späteren zweiten Bauabschnitt sollen dann auch noch eine Balancieranlage und ein Mehrgenerationsbewegungsparcours auf der Anlage entstehen (17 500 Euro).

Von Jens Wegener