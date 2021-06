Ketzin: Ein Regiomat mit frischen Waren aus der Region

Ketzin/Havel

Beim Urlaub im tiefsten Bayern habe sie so etwas das erste Mal gesehen und war sofort begeistert, berichtet Doreen Wagenschütz. In einem kleinen Ort stand dort ein sogenannter Regiomat. Ein Automat, der rund um die Uhr Lebensmittel aus der Region anbietet. „Ich habe direkt vor Ort Kontakt zum Ortsvorsteher aufgenommen und mir von ihm Tipps und Hinweise geholt, wie so ein Automat am besten funktioniert.“

Idee aus Bayern aufgegriffen

Zurück in der Heimat nahm die Geschäftsführerin der Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH Ketzin (GWV) die Idee sofort in Angriff. „Ich wollte daraus ein Gemeinschaftsprojekt für das Fontane-Wohnquartier hier bei uns in Ketzin machen“, erzählt sie. Mit Christian Dorfmann, der im Ort einen Edeka-Laden betreibt, fand sie sofort einen Mitstreiter.

„Die Idee finde ich super. Damit erreicht man Leute, die zum einen nicht mehr ganz so mobil sind und den Weg bis zu unserem Laden nicht finden, und man kann zum anderen aber auch ein Angebot außerhalb unserer regulären Öffnungszeiten schaffen“, sagt er.

Regiomat für das Fontane-Wohnquartier in Ketzin/Havel. Quelle: GWV

Mit Hilfe der Stadtverwaltung wurde in Gemeinschaftsarbeit ein Flyer entwickelt. Mit dem können die Ketziner nun noch bis zum 30. Juni ihre Wünsche für solch einen Automaten mitteilen. Soll er frische Eier anbieten? Oder Butter? Oder auch Süßes? „Die Wünsche der Ketziner spielen für uns natürlich eine große Rolle, denn der Automat soll ja mit den Dingen befüllt werden, die am Ende auch wirklich gebraucht und gewollt sind“, sagt Christian Dorfmann. Abgegeben werden können die ausgefüllten Zettel noch bis Mittwoch bei ihm im Geschäft in der Rathausstraße 2.

Frische Idee fürs Fontane-Quartier

Wenn der Automat dann steht, können die Anwohner sich dort 24 Stunden, rund um die Uhr, die Lebensmittel ziehen, die sie gerade brauchen oder begehren. „Im Fontane-Quartier erneuern wir zur Zeit die Parkplatzfläche. Dort in unmittelbarer Umgebung kann ich mir den Regiomaten gut vorstellen“, sagt Doreen Wagenschütz.

Sie erhofft sich mit dem Automaten nicht nur eine Aufwertung des Wohngebiets, sondern gleichzeitig auch die Schaffung eines neuen Treffpunkts. „Ich glaube, dass so etwas die soziale Interaktion unter den Anwohnern dort unterstützen kann. Man trifft sich dort, kommt ins Gespräch.“ Das sei eine schöne Vorstellung, findet sie.

Idee als Pilotprojekt für Ketzin

Klar ist ebenso: Der erste Regiomat in Ketzin/Havel ist auch ein Pilotprojekt. „Im Fontane-Quartier ist zuletzt viel passiert, wenn ich an den Spielplatz oder jetzt auch die Parkplätze denke. Ein Regiomat passt da gut dazu.“ Die Fläche dafür stelle die GWV kostenfrei zur Verfügung. Zudem hoffen Wagenschütz und Dorfmann, auch den Jugendclub in das Projekt mit einbinden zu können.

Zusammenarbeit mit Jugendclub gewünscht

„Wir würden uns freuen, wenn es da zu einer Zusammenarbeit kommt“, sagt Christian Dorfmann. So könne der Jugendclub den Automaten regelmäßig mit neuen Waren auffüllen und dafür im Gegenzug einen Obolus erhalten, welcher der Arbeit der Einrichtung zugute kommt.

„Wir hoffen, dass wir den Regiomaten im August oder September aufstellen können“, blickt Doreen Wagenschütz voraus. Der bekomme eine Umhausung und Überdachung, auch eine Versorgung mit Strom ist notwendig. Die GWV-Geschäftsführerin liebäugelt zudem „mit vielen regionalen Waren, die es dann dort gibt“. Denn damit stärke man zugleich die Anbieter aus der Region. Gleichzeitig sagt sie jedoch auch: „Das letzte Wort hat natürlich Herr Dorfmann, er kennt sich da am besten aus.“ Und gefragt sind eben auch die Ketziner. „Die Anwohner sind nun gefordert, möglichst zahlreich die Fragebögen auszufüllen“, sagt Doreen Wagenschütz. Sie wünscht sich zudem, dass der Pilotautomat, wenn er denn im Herbst steht, auch gut genutzt und gepflegt wird. „Wir haben in dieser Nachbarschaft bislang keinen Vandalismus. Ich hoffe sehr, dass das auch so bleibt.“

Von Nadine Bieneck