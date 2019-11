Erster Bürgerdialog zum Wohngebiet „Zuckerfabrik“

Ketzin/Havel

Um 1200 Einwohner könnte Ketzin/ Havel in den nächsten Jahren mit dem neuen Wohngebiet „ Zuckerfabrik“ wachsen. Und das auf einer Fläche, die so groß ist wie zwei Drittel der Ketziner Altstadt. Etwa 70 Einwohner beteiligten sich Montagabend beim ersten Bürgerdialog an der Diskussion, welche Auswirkungen dieser Bevölkerungszuwachs für die touristisch ausgerichtete Kleinstadt in den nächsten 15 bis 20 Jahren haben wird.

Bebauungsplan wird aufgestellt

Welche Infrastrukturmaßnahmen erforderlich sind und wie der charmante Charakter des touristisch attraktiven Fischerstädtchens erhalten werden kann – das soll in den nächsten zwei Jahren unter Einbeziehung der Einwohner mit einem Bebauungsplan geregelt werden, sagte Ketzins Bürgermeister Bernd Lück. Im Vorfeld – so hatten es die Stadtverordneten beschlossen – erfolgt nun die Analyse der gegenwärtigen Situation für die gesamte Stadt. Dazu erstellt die Brandenburgische Beratungsgesellschaft Stadterneuerung und Modernisierung (BBSM) ein sogenanntes Integriertes Stadtentwicklungskonzept (Insek).

Der Bürgersaal war gut gefüllt. Quelle: Wolfgang Balzer

Für den Komplex „ Zuckerfabrik“, der von der Brandenburger Chaussee bis zum Seesportclub reicht, zeichnen sich erste Konturen ab. So gehören 500 Wohnungen dazu, auch Sozial- und kleine Wohnungen in den jetzt noch bis mindestens 2021 als Getreidespeicher genutzten Silos. Es soll eine weiterführende Schule, eine Kita, eine Veranstaltungshalle geben, ebenso wie eine Marina, eine Wassertankstelle.

Bürger werden einbezogen

Weitere Ideen, die dem Besitzer der Fläche – der S Immo GmbH – von einem Architektenbüro vorgeschlagen werden, sind in Hotel mit kurähnlichem Charakter und Senioreneinrichtungen. Um die Attraktivität zu erhöhen, soll einer beiden Häfen weit in das Wohngebiet hineingezogen werden. Grundsätzlich sollen Wohnen, Arbeiten und Naherholung das Gebiet prägen, das komplett der Öffentlichkeit zugänglich sein wird.

„All das sind allererste Überlegungen, die im Zusammenwirken der Stadtplaner mit der Stadt, dem Investor und der Gemeinsamen Landesplanung Berlin-Brandenburg in den nächsten Jahren konkretisiert werden“, meinte Bernd Lück und ergänzte: „Unter Einbeziehung der Ideen und Wünsche der Ketziner Bürger.“

Verkehrsführung hat Priorität

Montagabend wurden sechs Gesprächsrunden zur Umwelt, zum Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft, Tourismus und Soziales gebildet. Moderatorin Heike Liebmann von der BBSM betonte: „Ich bin beeindruckt vom aktiven Mitwirken der Ketziner bei der Vorbereitung des Insek.“ Die Zusammenfassung der Bürgermeinungen ergab die klare Forderung nach entsprechender Verkehrsführung und Straßengestaltung. Erwin Oschika regte angesichts der zu erwarteten Pendler an, die Wiederbelebung des Bahnhofs Ketzin durchzusetzen. Andere machten auf noch fehlende Radwege aufmerksam. Ferner gab es in den Gesprächsrunden immer wieder den Wunsch, den kleinstädtischen Charakter zu erhalten, mehr Zugänge zum Wasser in der Innenstadt und ausreichend Begegnungsstätten zu schaffen.

Zusammenfassung im Internet

Auch Details kamen in dieser sehr frühen Phase der Vorbereitung zur Sprache. Beispielsweise würde ein Drogeriemarkt und ein Bootshandel der Stadt guttun, hieß es. Heike Liebmann sagte zu, eine Zusammenstellung aller sinnvoller Ideen zu veröffentlichen, möglicherweise auf einer speziellen Internetseite. Auf der Ketziner Stadtseite werden die Ergebnisse demnächst nachzulesen sein wie auch in der „Cantina“. Bernd Lück kündigte an, den Bürgerdialog in den einzelnen Phasen der Vorbereitung des Insek fortzusetzen.

Von Wolfgang Balzer