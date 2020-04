„Fischerman“ erst 2021, Fischerfest fällt wohl aus

Ketzin/Havel

Den Ketziner Volkstriathlon „ Fischerman“ mit mehr als 400 Teilnehmern wird es in diesem Jahr nicht geben. Die für den 28. Juni geplante Sportveranstaltung wurde aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation abgesagt und soll am 27. Juni 2021 gestartet werden. Das teilte das Organisationsteam bestehend aus Mitarbeitern der Stadtverwaltung und dem Ketziner Sportstudio mit.

Fischerfest wohl erst im nächsten Jahr

Und noch eine schlechte Nachricht kündigt Bürgermeister Bernd Lück an: „Wir werden wohl auch das Fischerfest Mitte August in diesem Jahr ausfallen lassen müssen. Dort kommen ja sonst immer an drei Tagen etwa 30000 Menschen zusammen. Es ist zwar noch nicht abschließend beraten worden mit dem Veranstalter, aber es sieht aus meiner Sicht schlecht aus.“

Massenschwimmen in der Havel ist 2020 nicht drin. Quelle: Wolfgang Balzer

Nach der Absage des Zachower Crosslaufes im Mai und des Ketziner Radwandertages am 26. April sind nun also die beiden größten Veranstaltungen in der Havelstadt von den Folgen des Corona-Virus betroffen.

Startplätze behalten ihre Gültigkeit

Ein kleiner Trost für die Triathlonfreunde: Die begehrten etwa 400 vergebenen Startplätze zum Fischermann behalten ihre Gültigkeit für den Wettkampf im kommenden Jahr. „Wer das nicht möchte oder im nächsten Jahr nicht teilnehmen kann, wird gebeten, das bis zum 31. Mai, spätestens jedoch bis zum 31. Oktober per Mail an sarah.gerlach@ketzin.de mitzuteilen“, so Sarah Gerlach von der Stadtverwaltung. Für die bereits entrichtete Startgebühr gibt es in diesem Fall drei Optionen. Auf Wunsch kann die gesamte Startgebühr erstattet werden. Die Organisatoren würden sich aber freuen, „wenn die Starter den Abzug von 5 Euro Bearbeitungskosten gestatten oder auf die Startgebühr in Form einer Spende für einen guten Zweck ganz verzichten“, so Gerlach.

Zusätzlich werde allen Interessierten, die bisher noch nicht auf der Starterliste sondern auf der Warteliste standen, die Möglichkeit gegeben, sich registrieren zu lassen. Laut Burkhard Severon vom Organisationsteam müsste die Nachmeldung bis zum 31. Oktober per Mail erfolgen. Anschließend werde informiert, wie viel freie Startplätze für den 27. Juni 2021 vergeben werden können.

„Swim & Run“ wird aufgewertet

Eine gute Lösung zeichnet sich für den Jugendwettbewerb „Swim & Run“ ab, der im Zuge des Fischerman angeboten wurde. „Der wird ein Wettbewerb bei der Kreisolympiade junger Sportler des Sportbundes Havelland und damit sicher auch für Schulen noch interessanter“, erklärt Severon. Startplätze stehen für den Swim & Run 2021 noch zur Verfügung. „Da wir gegenwärtig nicht gemeinsam trainieren können, möchte ich an die vom Kreissportbund Havelland gestartete Aktion ’ Havelland läuft gemeinsam einsam’ erinnern“, so Burkhard Severon.

Von Wolfgang Balzer