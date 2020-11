Ketzin

Anwohner haben am Montag schon früh einen Brand in einem Garagenkomplex im Ketziner Lilienweg bemerkt und so größeren Schaden verhindert. Als die Feuerwehr anrückte stand lediglich eine Garage in Flammen.

Ein Passant und der Garagennutzer hatten das Feuer zunächst mit einem Feuerlöscher eingedämmt und so eine weitere Ausbreitung verhindert. Die Feuerwehrleute übernahmen dann die Löscharbeiten. Ursache des Brandes ist noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kripo. Es wurde eine Anzeige aufgenommen.

Auch durch das schnelle Eingreifen der Zeugen beläuft sich der Schaden nach einem ersten Überblick auf wenige hundert Euro. Verletzt wurde niemand.

Von MAZ-online