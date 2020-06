Ketzin/Havel

Einen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro richteten unbekannte Täter allein durch das Aufbrechen mehrerer Baucontainer auf einem Firmengelände in der Knoblaucher Chaussee in der Stadt Ketzin/ Havel an. Die Einbrecher waren im Zeitraum vom Samstag, dem 13. Juni, bis Dienstag, den 16. Juni (13.30 Uhr), bei insgesamt acht Containern ins Innere gelangt.

Angaben zum Diebesgut konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme von den am frühen Dienstagnachmittag informierten Polizisten noch nicht gemacht werden. Die Einbruchsspuren wurden gesichert und weitere Ermittlungen eingeleitet.

Von MAZonline