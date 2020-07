Ketzin/Havel

Das Sterben wird teurer in der Havelstadt Ketzin. Hinterbliebene müssen, bis auf einige Ausnahmen, ab sofort höhere Gebühren für Gräber auf den drei kommunalen Friedhöfen in Ketzin, Tremmen und Zachow zahlen. Die neue Satzung ist seit 10. Juli in Kraft.

Es gilt das „Kölner Modell“

Alle zwei Jahre sind die Kommunen laut Kommunalabgabengesetz verpflichtet, die Friedhofsgebühren zu kalkulieren, so Bürgermeister Bernd Lück. Das habe die Ketzin/ Havel gemacht und die Werte von 2017 bis 2019 zugrunde gelegt. Herausgekommen waren drei Varianten, am Ende haben sich alle Fachausschüsse und die Stadtverordneten für das sogenannte „Kölner Modell“ entschieden. „Ich denke, das ist die finanziell verträglichste Lösung“, so der Bürgermeister.

Zum Vergleich: Im Jahr 2018 verbuchte die Stadt Ketzin/ Havel für die drei Friedhöfe ein Minus von rund 75000 Euro. Für 2019 steht im vorläufigen Endergebnis ein Fehlbetrag von rund 26 000 Euro. Dabei nicht berücksichtigt sind etwa 38000 Euro, die die Kommune für die Unterhaltung der Grünflächen auf den Friedhöfen ausgibt. Dieses Geld wird nicht auf die Gebühren für die Grabstellen eingerechnet, so Lück.

Große Preisänderungen bei Urnengräbern

Nach dem jetzt geltenden „Kölner Modell“ gibt es bei Erdbestattungen relative leichte Gebührenerhöhungen. So kosten eine Reihengrabstätte und eine Wahlgrabstätte nun 810 statt bisher 787 Euro. Dagegen sinkt der Preis für eine Doppelgrabstätte extrem von 1924 auf 944 Euro. Für eine teilanonyme Erdgrabstätte sind 1225 statt bisher 1202 Euro zu zahlen.

Bei Urnengräbern sind die finanziellen Veränderungen größer. Günstiger ist ein Platz in einer Urnengemeinschaftsanlage. Der kostet statt 1948 jetzt 728 Euro. Für eine Urnenwahlgrabstätte sind 744 statt bisher 223 Euro fällig, bei einer teilanonymen Urnengrabstätte mit Platte (gilt nur auf dem Ketziner Friedhof) steigt der Preis von 457 auf 1143 Euro, auf dem Tremmener Friedhof kostet ein Platz in einer teilanonymen Urnengrabstätte mit Schrifttafel von 312 auf 998 Euro. Wählt man einen teilanonyme Urnenpartnerschaftsstätte (nur in Ketzin) aus, kostet das 1170 statt bisher 516 Euro.

Kühlhalle ist kostenfrei nutzbar

Neu sind zwei Bestattungsformen. Zunächst eine sogenannte Urnenwand. Wer dort einen Platz kauft, muss 980 Euro bezahlen. Entscheidet man sich für ein teilanonymes Urnengrab sind 1190 Euro fällig.

Auch für bestimmte Dienstleistungen müssen Ketziner tiefer in die Tasche greifen. So steigt die Bearbeitung eines Antrages auf Umbettung von 87 auf 352 Euro, die Antragsbearbeitung für Ausbettung kostet 373 Euro, für Einebnungen sind 96 Euro zu zahlen (plus die Kosten für das Unternehmen, das die Einebnung vornimmt).

Kostenfrei ist jetzt die Benutzung der Kühlhalle (vorher 136 Euro). Die Nutzung der Feierhalle kostet pro Beisetzung statt bisher 282 noch 179 Euro.

„Mit den jetzt geltenden Gebühren können wir die Gesamtkosten für die Friedhofsanlagen etwa abdecken, wenn die Kosten und die Anzahl der Grabarten konstant bleiben“, so Lück.

Von Jens Wegener