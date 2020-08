Ketzin/Havel

Wenn es nach der Mehrheit im Ketziner Finanz- und auch im Wirtschaftsausschuss geht, wäre ein von der Stadtverwaltung vorgeschlagenes Gutachten zu Rechtsfragen bei der Umwandlung des Strandbades in eine Badestelle nicht erforderlich. Der Grundtenor der Mehrheit der Ketziner Kommunalpolitiker und auch der öffentlichen Meinung ist es, dass das Strandbad erhalten bleiben sollte.

Auslöser der Diskussion war ein Vorschlag der Fraktion Grüne, Bürger und Piraten, angesichts der immensen und jährlichen steigenden städtischen Zuschüsse von inzwischen mehr als 100 000 Euro pro Jahr die Umwandlung in eine öffentliche Badestelle zu prüfen.

Unübersehbare Folgen

Das hätte für die Eigentümerin der Fläche, die Stadt Ketzin/ Havel, derzeit unübersehbare Folgen. Die größten Probleme wären der gesamte rechtliche Komplex, speziell die Haftungsfragen bei Unfällen, und der mit einer Umwandlung in eine öffentliche Badestelle verbundene Rückbau der teils mit Spenden errichteten baulichen Anlagen.

Jürgen Tschirch ( SPD), Finanzausschussvorsitzender, hält die rund 5600 Euro für ein derartiges Rechtsgutachten für rausgeschmissenes Geld, falls die Stadtverordneten für die Variante Erhalt des Strandbades votieren würden. Dann seien aber weitere Entscheidungen gefragt, um die finanzielle Situation zu verbessern, merkte er an.

Rechtssicherheit wird gefordert

Teile des Strandbades für Camping herzurichten, ehrenamtliche Arbeit im Strandbad und vielleicht auch die Mitwirkung der Ketziner Jugend – das wären seine ersten spontanen Ideen, sagte er.

„Die offenen rechtlichen Fragen können wir nicht klären“, gab Ursula Münstermann (Grüne) zu. Genau das solle das Gutachten rechtssicher beurteilen, merkte Bürgermeister Bernd Lück an. Es werde eine rechtssichere Entscheidungsgrundlage gebraucht. Deshalb hieße es in der Begründung für das Gutachten: „Empfehlung zum Betrieb vor dem Hintergrund der in der Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse“.

„Bad muss erhalten bleiben“

Matthias Reinke ( SPD) brachte die in der Stadt gegenwärtig vorherrschende Meinung auf den Punkt: „Auch wenn das Gutachten ergeben würde, dass eine Badestelle rechtlich möglich wäre, ist es nicht das, was wir wollen. Das Strandbad muss erhalten werden“. Das sei die Meinung, die er immer wieder höre, und auch seine Meinung als Stadtverordneter. Ähnlich die Meinungen von Christel Zimmer ( CDU) und Renate Donat (Linke).

Es bedarf jetzt vielerlei Ideen, um das die Stadt erheblich belastende Defizit zu verringern, merkten beide an. So fielen in der Diskussion auch solche Bemerkungen wie Bildung eines Fördervereins mit der Möglichkeit, Spenden zu werben, Sponsoring und Arbeitskreisbildung zur Erarbeitung der Vorschläge für die nächsten Jahre. Ursula Münstermann: „Ich bin nicht gegen das Strandbad, aber ich fürchte, es wird im Herbst wieder das Problem geben, den hohen Zuschuss in den Haushalt 2021 aufnehmen zu müssen.“

Eine Chance für die Bestellung des Gutachtens hat Lück noch. Die Mitglieder des Finanzausschusses gestatteten dem Bürgermeister, den Antrag in den Hauptausschuss einzubringen. Diesem obliegt die endgültige Entscheidung.

Von Wolfgang Balzer