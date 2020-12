Ketzin/Havel

Der Ketziner Bürgermeister Bernd Lück ( FDP) ist seit Mittwoch wieder im Dienst. Der Verwaltungschef war an Corona erkrankt und deshalb seit dem 13. November zuhause. Seine Vertretung hatte Vize-Bürgermeisterin Sabine Pönisch übernommen.

Wie Bernd Lück informierte, können er zunächst nur stundenweise arbeiten. Aber nach jetzigen Stand wolle er an der letzten Stadtverordnetenversammlung des Jahres am kommenden Montag teil nehmen. Die beginnt um 18 Uhr, wahrscheinlich wegen der Corona-Aufklagen, in der Turnhalle am Mühlenweg, so der Bürgermeister. In den Aushängen ist Tagungsort Ketziner Bürgersaal angegeben.

Von Jens Wegener