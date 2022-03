Ketzin/Havel: Diese Ketzinerin könnte Deutschlands „Mitarbeiterin des Jahres“ werden

Ketzin/Havel

Ein wenig unangenehm ist ihr der ganze Trubel, das Aufheben das da gemacht werde, sagt Diana Krüger. Es ist auch ihre Bescheidenheit, die die 50-Jährige auszeichnet. Bloß nicht so viel Gewese um das machen, was für sie ganz selbstverständlich ist.

Ausgerechnet ihr Chef, Christian Dorfmann, schiebt dem jedoch einen Riegel vor. Denn der Edeka-Marktleiter aus Ketzin/Havel ist mächtig stolz auf seine Mitarbeiterin. Und das zu Recht. Schließlich steht Diana Krüger in der Endrunde der bundesweit durchgeführten Wahl zur „Mitarbeiterin des Jahres 2022“. Die wird durchgeführt vom renommierten Magazin „Lebensmittel Praxis“, der Fachzeitschrift für den Lebensmittelhandel. Aus den insgesamt zwölf von einer Expertenjury Nominierten aus ganz Deutschland können die Supermarktkunden online und auf dem Postweg für ihre Favoriten noch bis Dienstag, 29. März, abstimmen. Drei Gewinner werden dann ermittelt: Der Publikumspreis anhand der Abstimmung durch die Verbraucher und zwei weitere Preise, die durch eine Experten-Jury bestimmt werden. Ausgezeichnet – und auch mit Preisen versehen – werden die Gewinner zusammen mit ihren Marktleitern und Marktleiterinnen am 4. Mai im Rahmen einer großen Veranstaltung.

Edeka-Marktleiter Christian Dorfmann aus Ketzin schlägt seine Mitarbeiterin für Voting vor

Vorgeschlagen für diese Abstimmung wurde Diana Krüger von ihrem Chef höchstpersönlich. „Sie ist unsere absolute Organisations- und Kreativfee“, schwärmt der. Das fange bei Geburtstagen der Kollegen an und höre bei Aufbauten für Sonderaktionen in dem Markt an der Ketziner Rathausstraße noch lange nicht auf. Vor allem in die Planung, Konzeption und Umsetzung regelmäßig durchgeführter Aktionstage stecke Diana Krüger viel Zeit und Herzblut, „nicht weil sie es muss, sondern weil sie es gern macht“, sagt Dorfmann. Diana Krüger bestätigt das: „Es macht mir einfach Spaß. Sobald klar ist, dass wieder eine Aktion kommt, fangen die Ideen in meinem Kopf zu sprießen an“, sagt sie und lacht. Inspirationen dafür sammle sie überall. „Wann immer ich unterwegs bin und etwas sehe, was mir gefällt oder auch für uns in Frage kommen könnte, halte ich es auf Fotos fest und mache mir Notizen.“

Diana Krüger (r.) aus dem Edeka-Markt in Ketzin/Havel mit ihrem Chef Christian Dorfmann. Quelle: Nadine Bieneck

Die 50-Jährige, zweifache Mutter und gar schon zweifache Großmutter, hat nicht nur ein Händchen fürs Dekorieren, sondern auch ein Faible dafür. Mit ins Boot geholt hat sie längst auch Ehemann Andreas. „Ich glaube, er muss öfter mal an Sonntagen auf seine Frau verzichten, weil sie die nächsten Aktionen durchplant“, mutmaßt Christian Dorfmann. Diane Krüger schmunzelt und nickt: „Ja, sein Urteil ist mir wichtig. Deshalb tausche ich mich mit ihm aus, was er von meinen Ideen hält“, sagt sie. Der Haussegen hänge deshalb auch nicht schief, versichert sie lachend. Aktuell laufen in Ketzin die italienischen Wochen. Direkt am Markteingang werden die Kunden von Diana Krügers jüngstem Kreativwerk empfangen. Was sie am liebsten dekoriere? „Die Weihnachtswochen“, sagt sie ohne langes Nachdenken. Für „Kreativfeen“ in der Tat ein echtes Fest.

Krügers Engagement für besondere Anlässe ist das eine. Noch beachtlicher ist ihre berufliche Entwicklung, findet Christian Dorfmann. „Sie kam vor rund sieben Jahren zu uns ins Unternehmen, als Quereinsteigerin", erinnert er sich noch gut. Mit viel Leidenschaft und Herzblut habe sie sich nicht nur schnell eingearbeitet, sondern aus eigenem Antrieb auch regelmäßig weitergebildet. Für den Marktinhaber ein echter Glücksgriff: „Natürlich ermuntern wir jeden Mitarbeiter, der sich weiterentwickeln möchte, dazu und ermöglichen ihm, die Wege zu gehen, die es dafür gibt. Frau Krüger war von Anfang an wissbegierig, es war ihr immer auch selbst ein Anliegen, noch mehr zu erlernen“, sagt er.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als Quereinsteigerin ist Diana Krüger inzwischen stellvertretende Abteilungsleiterin im Edeka-Markt in Ketzin

Inzwischen ist die 50-Jährige stellvertretende Abteilungsleiterin der Bedientheke für Fleisch- und Wurstwaren in dem Ketziner Markt. Und diese Arbeit bringt ihr viel Freude. „Der Austausch mit den Kunden macht mir großen Spaß. Kein Tag ist wie der andere, kein Kunde jeden Tag gleich“, sagt sie. Jeder Tag sei eine neue Herausforderung, „das liebe ich so an diesem Job“. Ihr beruflicher Werdegang sei an dieser Stelle sicher auch längst noch nicht zu Ende sein, prophezeit Christian Dorfmann. Er sieht noch viel Potenzial in seiner Mitarbeiterin. „Mit ihrem Engagement und ihrem Ehrgeiz kann sie noch einiges erreichen“, ist er sich sicher.

Die deutschlandweite Abstimmung nun, „naja. Erst war ich wirklich ungläubig, als der Chef mir das vorgeschlagen hat“, verrät Diana Krüger. „Gefreut habe ich mich aber schon“, verrät sie. Allerdings, nun plötzlich so im Mittelpunkt zu stehen, das sei ihr Ding nicht wirklich. Redseliger wird sie, wenn es um ihre Arbeit geht. „Die Corona-Zeit, gerade auch die ersten Lockdowns, als noch keiner wusste, wie soll das alles mit Corona weitergehen – das war schon nicht einfach für uns“, erinnert sie sich. Probleme mit den Kunden hingegen hätte es nicht so sehr gegeben („Man kennt sich hier in Ketzin, wir sind ein kleiner Ort. Das ist auch bei uns im Markt ein anderer Umgang miteinander.“). Was sie enorm freut: „Ich denke, die Wertschätzung für unsere Arbeit ist während der Pandemie gestiegen. Die Leute haben, gerade als fast alles dicht gemacht wurde, gemerkt, dass auch unsere Arbeit nicht selbstverständlich ist.“

Die Kunden des Ketziner Edeka-Marktes können auch direkt vor Ort ihre Stimme abgeben. Quelle: Nadine Bieneck

Ihre Ausbildung hat Diana Krüger einst als Facharbeiterin für Glastechnikerin gemacht, dann kam die Wende. „In dem Job habe ich nie gearbeitet, sondern bin dann ins Hotelgewerbe gegangen“, blickt sie zurück. Irgendwann hätten Bekannte sie zum Edeka-Markt „gelotst“. Hier ist sie längst angekommen, hat nicht nur ihren Beruf, sondern auch ihre Berufung gefunden.

Die Ketzinerin ist ein echter Familienmensch – und Fußballfan: Borussia Dortmund und FSV Wachow/Tremmen

Und wie entspannt Diana Krüger, wenn sie nicht gerade hinter der Bedientheke steht oder neue Kreativideen austüftelt? „Ich bin ein absoluter Familienmensch“, sagt sie. „Wir unternehmen viel gemeinsam, vor allem mit den Enkeln.“ Und – sie ist ein riesiger Fußballfan: „Borussia Dortmund“, sagt sie ohne zu Zögern. Vorbei schaut sie regelmäßig auch beim FSV Wachow/Tremmen, denn dort spielt ihr Sohn. „In der Abwehr“, sagt sie stolz.

Diana Krüger aus dem Edeka-Markt in Ketzin/Havel ist nominiert als "Mitarbeiterin des Jahres 2022" Quelle: Nadine Bieneck

Umfrage zur „Mitarbeiterin des Jahres“ vom „Lebensmittel Praxis“-Magazin läuft noch bis 29. März 2022

Froh ist die bescheidene Ketzinerin sicher, wenn die Umfrage zur „Mitarbeiter/in des Jahres 2022“ abgeschlossen ist. „Das ist schon alles sehr aufregend“, sagt sie, will daraus aber auch bloß keine Riesensache machen. Ein wenig Hoffnung, am Ende vorn zu landen, hat sie dennoch. Auch, weil sie unter anderem mit Christian Dorfmann einen starken Fürsprecher hat. „Sie hat es einfach verdient“, findet der Marktleiter und weiß: „Solche Mitarbeiter zu haben, ist auch für mich so oder so ein Riesengewinn.“

Direktlink zur Abstimmung des Votings von „Lebensmittel Praxis“

Abstimmung zur „Mitarbeiter/in des Jahres“ unter www.supermarktdesjahres.de/mitarbeiter-des-jahres oder direkt im Edeka-Markt in Ketzin.

Von Nadine Bieneck