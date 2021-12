Ketzin/Havel: Ein Ruf-Sammel-Taxi, das kaum einer kennt

Ketzin/Havel

Man stelle sich vor, es gibt ein preislich sehr günstiges Sammeltaxi, das die Leute von der Haustür abholt und wieder an der Haustür absetzt – und nur wenige nutzen es. Das ist Realität in Ketzin/Havel. Das Ruf-Sammel-Taxi ist seit 2010 in der Havelstadt unterwegs, aber richtig bekannt ist dieses Angebot wohl nicht. Das jedenfalls vermutet der Ketziner Taxiunternehmer Sascha Gladziewski. Der 34-Jährige bilanziert: „Waren es vor Corona so etwa 130 Fahrgäste im Jahr, sind es jetzt etwa die Hälfte. Auch wenn der Preis zuletzt leicht gestiegen ist, kann er nicht nachvollziehen, dass nicht mehr ältere und gehbeeinträchtigen Menschen ihn rufen.

Unkompliziert zum Arzt und zur Kosmetik

Im November 2010 hatte die Stadt Ketzin/Havel mit dem damaligen Taxiunternehmer Hendrik Wohlmann eine Vereinbarung zu einem Ruf-Sammel-Taxi geschlossen. Das ging auf eine Initiative des Seniorenrates und der Vorsitzenden Thea Hoedt zurück. „Wir wollen Bewohnern der Ketziner Ortsteile die Möglichkeit einräumen, unkompliziert Behördengänge, Einkäufe, Arztbesuche und dergleichen in der Kernstadt zu erledigen, weil nicht überall gute Busverbindungen bestehen“, argumentierte Thea Hoedt. Für 5 Euro konnten Interessierte für eine solche Fahrt mitmachen.

In der Großraumlimousine gibt es acht Plätze. Quelle: Jens Wegener

„Inzwischen mussten wir den Eigenanteil der Fahrgäste auf sieben Euro anheben“, erklärt Sascha Gladziewski, der 2016 die Nachfolge von Hendrik Wohlmann antrat und „Taxi Ketzin“ in dessen Sinn weiterführt. „Ich war zuvor viele Jahre in diesem Unternehmen beschäftigt, habe dann übernommen, den Fuhrpark auf drei Autos erweitert und einige neue Arbeitsplätze, wenn auch nur für Teilzeitkräfte, geschaffen.“

Die Stadt zahlt einen Teil der Kosten

Die Vereinbarung mit der Stadt Ketzin/Havel gilt auch weiterhin, mit dem Unterschied, dass es zu Anfang eine Pauschalsumme von 4000 Euro aus der Stadtkasse gab, jetzt wird punktgenau abgerechnet. Hauptamtsleiterin Ramona Stier: „Die Differenz zwischen dem Eigenanteil der Fahrgäste und den tatsächlichen Kosten übernimmt die Kommune. Dazu stellt das Taxi-Unternehmen monatliche Rechnungen.“ Insgesamt seien 3800 Euro für 2021 im Haushalt der Stadt Ketzin/Havel vorgesehen. „Die Mittel aus diesem Jahr sind vollkommen ausgeschöpft, wobei die Rechnungen für November und Dezember noch nicht vorliegen und sich die Summe noch erhöhen wird“, ergänzt Ramona Stier. Im Haushaltsentwurf für 2022 stehen wieder 3800 Euro zu Buche.

Anmelden spätestens einen Tag vorher

Das Prinzip des Ruf-Sammel-Taxis, das einmal pro Woche donnerstags auf Tour geht, funktioniert so: Bis spätestens zum Vortag können Interessierte aus Vorketzin, Etzin, Tremmen, Paretz, Neufalkenrehde, Falkenrehde, Zachow, Gutenpaaren, Brückenkopf und aus Ketzin selbst bei Taxi Ketzin unter der Nummer 033233/8 05 17 anrufen. Donnerstags um 8.30 Uhr beginnt die Fahrt in Tremmen, führt dann über die Dörfer (je nachdem, wo jemand mitfahren will) und endet gegen 9.15 Uhr in der Kernstadt. „Wir setzen die Leute beim Ärztehaus, beim Frisör, bei der Kosmetik, beim Rathaus oder beim Einkaufscenter ab. Gegen 11.30 Uhr sammeln wir sie wieder ein und bringen sie nach Hause. Wenn zwischendrin Bedarf besteht, fahren wir auch zwischen den einzelnen Stationen hin und her“, sagt der Taxi-Chef. Und noch einen Service bietet das Ruf-Sammel-Taxi: Die Fahrer tragen auf Anfrage die vollen Einkaufsbeutel bis zur Haustür.

Flyer werden verteilt

Doch so toll alles klingt, dieser Fahrdienst wird zu wenig genutzt. Vor allem aus Etzin und Zachow gebe es kaum mal Anrufe, so Gladziewski. „Aber mehr als die Flyer verteilen und immer wieder darauf hinweisen, könne er nicht machen.“ Im neuen Jahr will er das Projekt in den jeweiligen Ortsbeiratssitzungen oder, wenn es denn wieder Feste in den Dörfern gibt, dort präsentieren.

Von Jens Wegener