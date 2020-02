Sehr früh dran: Storch ist wieder zurück

Ketzin/Havel

Überraschung nahe der Ketziner Havelpromenade: Am späten Freitagnachmittag bezog der erste Storch noch im knappen Licht der untergehenden Sonne sein Nest in der Baustraße. Sofort begann er das Nest herzurichten.

Die Ankunft des ersten Storches noch im Februar ist dort recht ungewöhnlich. In den vergangenen zwei Jahren fand die erste Nestinspektion am 10. beziehungsweise am 11. März statt. Im vergangenen Jahr blieb es danach dann aber noch mal für rund zwei Wochen unbesetzt.

Der Storchenhorst in der Baustraße ist bei den Adebaren sehr beliebt. Da der Bereich nahe der Havel bei den Vögeln offenbar als gute Wohnlage gilt, änderte sich daran auch nichts, nachdem der Mast vor zwei Jahren wegen Bauarbeiten um 50 Meter an einen anderen Standort versetzt wurde. Danach wurde er vom Storchpaar wieder gut angenommen – wie auch in den 50 Jahren zuvor.

Nicht mehr alle Störche aus dem Havelland traten in den vergangenen Jahren die lange Reise in den Süden Afrikas an. Erstmals überwinterte auf den Zachower Wiesen ein Weißstorch, wie die MAZ berichtete.

Von Wolfgang Balzer