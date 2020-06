Guteschafe bringen Licht auf den Trockenrasen

Ketzin/Havel

Fressen im Auftrag des Naturschutzes. Das machen derzeit knapp 100 Guteschafe auf einer Fläche rund um den slawischen Burgwall nahe der ehemaligen Siedlung Knoblauch in Ketzin/ Havel. Sie lassen sich genüsslich das hohe Gras schmecken, finden aber auch noch mehr.

„Bei ihnen steht die Traubenkirsche hoch im Kurs, aber sie fressen auch die Blätter des Robinienaufwuchses und reißen die Rinde ab. Außerdem sollen die Tiere die Brombeeren verbeißen“, sagte Anke Gutendorf, die bei dem Projekt mit Schäfer Björn Hagge zusammenarbeitet, dem die Tiere gehören.

Mehr Platz und Licht

Was die Schafe bei alldem nicht wissen: Sie machen auf diese Weise den Weg frei für die Pflanzen, die in dem Trockenrasengebiet heimisch sind. Im Juli ist Blütezeit, bis dahin soll der nicht schützenswerte Bewuchs heruntergefressen sein. Dann haben die Rote-Liste-Pflanzen mehr Platz und vor allem das nötige Licht, das sie brauchen, um sich zu entfalten.

Zwei bis drei Wochen sind die Schafe jetzt auf dem Ketziner Areal mit einer Größe von rund drei Hektar beschäftigt. „Die Fläche ist Teil eines europäischen Schutzgebietes aus dem Natura 2000-Netzwerk. Etwa 15 bis 20 seltene Arten Steppen- und Trockenrasenpflanzen sind hier zu finden“, sagt Holger Rößling von der Stiftung Naturschutzfonds. Er leitet das EU-Projekt „LIFE Trockenrasen“.

Extreme Standortbedingungen

„Das Gebiet hier gehört der Stadt Ketzin und war in der Vergangenheit nie bewaldet. Mit seinen steilen Hängen bietet es extreme Standortbedingungen für die Pflanzen“, so Rößling. Zu Hause sind dort unter anderem die Kleine Wiesenraute, die Kartäusernelke, das Steppenlieschgras oder der Wiesensalbei – aber als Anzeiger für Trockenrasen auch die Zypressenwolfsmilch, die recht häufig vorkommt. Da die Traubenkirsche oder die Brombeere für zu viel Schatten sorgen, sollen sie nun auf natürliche Art entfernt werden.

In Brandenburg und auch im Havelland gibt es viele solcher Trockenrasengebiete, die sich im Sommer in bunte Blumenteppiche verwandeln oder verwandeln könnten. Denn das Problem ist laut Rössling, dass sich 75 bis 80 Prozent der Flächen nicht mehr in regulärer Nutzung befinden, weil sie für die Landwirtschaft uninteressant sind. Dann werden die Lebensräume häufig von Gehölzen überwuchert.

Projekt ins Leben gerufen

„Viele Pflanzenarten sind mittlerweile so selten, dass sie es nicht mehr aus eigener Kraft schaffen, an ihren Standorten zu überleben und sich zu vermehren“, erklärt Rößling. Um den Steppenrasen und die Pflanzen darauf trotzdem zu erhalten, wurde das Projekt ins Leben gerufen, das die Europäische Union mit 4,7 Millionen Euro fördert.

Mit Hilfe von Dienstleistern werden nun die entsprechenden Flächen von Bewuchs befreit. Im Falle von Ketzin/ Havel hat die Stiftung Naturschutzfonds einen Vertrag mit dem Landschaftspflegeverein Potsdamer Kulturlandschaft abgeschlossen. „Wir haben die Ausschreibung des Naturschutzfonds für die Beweidung gewonnen und bringen dann unsere Mitglieder ins Spiel“, sagte Vorstandsmitglied Helmut Querhammer.

Tiere sind gut geeignet

Für die Aufgabe am Burgwall sei das Schaf das richtige Beweidungstier. „Wir wollen zudem historische Schafrassen einsetzen“, sagt er. Die Guteschafe stammen ursprünglich aus Schweden, von der Insel Gotland. „Sie sind gut geeignet, weil sie auch an karge Standorte und an Gehölze herangehen“, so Querhammer. Die Tiere sind robust, können klettern und stellen sich sogar auf die Hinterbeine, um an Blätter und Triebe zu kommen.

So wie in Ketzin will die Stiftung weitere Flächen auf diese Art pflegen. So beginnt beispielsweise demnächst die Beweidung in den Jahnbergen in Wiesenaue. Aber auch am Milower Berg, am Teufelsberg bei Landin oder am Gollenberg nahe Stölln befinden sich schützenswerte Trockenrasenflächen. In allen Fällen wurden oder werden Partner gesucht. „LIFE Trockenrasen fördert also nicht nur die Artenvielfalt, sondern auch die lokale Wirtschaft“, sagt Holger Rößling.

Eventuell im Herbst noch einmal

Für ihn ist es nun ein ständiger Lernprozess, wie lange Flächen beweidet werden müssen und wann damit zu beginnen ist. „Möglicherweise müssen die Schafe im Herbst noch einmal auf die Fläche am Burgwall kommen. Das hängt aber auch davon ab, wie trocken der Sommer ist“, sagt der Projektleiter.

Von Andreas Kaatz