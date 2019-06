Ketzin/Havel

In gleich drei der fünf Ketziner Ortsteile gibt es neue Gesichter an der Spitze des jeweiligen Ortsbeirates. In vier Dörfern wurden Frauen zur Ortsvorsteherin gewählt.

In ihrer ehrenamtlichen Position bestätigt wurde in Etzin Nicole Fritz (Freie Wähler Etzin). Sie erreichte bei der Wahl am 26. Mai mit 145 Stimmen auch die meisten von den Bewerbern. Der Ortsbeirat besteht aus drei Mitgliedern.

Klare Mehrheit für Nancy Lorbiecki in Zachow

Ebenfalls wiedergewählt wurde in Zachow Nancy Lorbiecki (Freie Wähler Zachow). Sie erreichte bei der Wahl mit 639 Stimmen den Top-Wert. Der Ortsbeirat besteht aus drei Mitgliedern.

Nur noch zwei Leute gehören zum Ortsbeirat in Tremmen. Nach dem Verzicht des langjährigen Ortsbürgermeisters und Ortsvorstehers Thoralf Palm, der sein Mandat zurück gab, führt nun Florian Reimann (Freie Wähler Tremmen) die Geschicke des Dorfes.

Florian Reimann (Freie Wähler Tremmen) ist Ortsvorsteher. Quelle: Jens Wegener

Er bekam 26. Mai mit 228 Stimmen die zweit meisten. Auch die für den Ortsbeirat gewählte Einzelkandidatin Maren Müller nahm ihr Mandat nicht an.

Neues Gesicht auch in Paretz

Ein Wechsel an der Ortsspitze gab es in Falkenrehde. Die bisherige Ortsvorsteherin Gisela Drehmel wurde von Bärbel Recknagel (beide Freie Wählergemeinschaft Falkenrehde) abgelöst, die auch bei der Kommunalwahl mit 447 Stimmen die meisten im Ort bekam. Der Ortsbeirat besteht aus drei Mitgliedern.

Neu in der Position einer Ortsvorsteherin ist in Paretz Christiane Schnell (Freie Wähler Paretz). Sie erreichte 159 Stimmen am 26. Mai und lag damit vor den anderen Bewerbern. Die bisherige Ortsvorsteherin Anne Hübner war nicht mehr angetreten.

Von Jens Wegener