Ketzin/Havel: Putzaktion für Havelstrand

Ketzin/Havel

Zwar ist es bis zur Eröffnung der Badesaison am 1.Mai 2022 am Ketziner Havelstrand noch etwas Zeit, aber der Förderverein „Ketziner Havelstrand“ will das Areal auch in der Vor- und Nachsaison für Ketziner und Besucher erlebbar machen. Unter dem Titel „Picknick am Ketziner Havelstrand“ will er jeden Sonntag im April und im Oktober den Havelstrand aufschließen. Zu Ostern wird es am Samstag sein. Dafür ist natürlich auch ein rechtzeitiger Frühjahrsputz nötig. Zu dem wird für Sonnabend, den 19. März, ab 11 Uhr eingeladen.

Ketziner Aktion „Sand für den Strand“

Neben dem Beräumen der Freiflächen sollen auch kleinere Sturmschäden beseitigt und beschädigte Einrichtungen instand gesetzt und neu gestrichen werden. Der Sandstrand wird von Treibgut befreit und für das Einbringen des neuen Sandes, den der Verein durch Spenden für die Aktion „Sand für den Strand“ bekommen hat, vorbereitet.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Verein hofft auf tatkräftige Unterstützung. „Für jede helfende Hand sind wir dankbar und es gibt Bratwurst und Getränke“, teilt er mit.

Von MAZonline