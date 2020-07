Ketzin/Havel

In der Woche vom 27. bis 31. Juli erfolgt der Rückbau der provisorischen Fahrbahn in der Rathausstraße sowie in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Ketzin/ Havel. Anschließend wird die neue Schwarzdecke einbaut. Dafür ist es erforderlich den gesamten Bereich der Rudolf-Breitscheid-Straße (ab Feldstraße) und Teile der Rathausstraße zu sperren, so die Stadtverwaltung.

Ab dem 3. August kann dieser Bereich wieder befahren werden. Im Bereich der Einmündung Nauener Straße/Am Mühlenweg wird der Verkehr weiterhin einseitig geführt, um den Bereich Am Mühlenweg fertigzustellen.

Von MAZonline