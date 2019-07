Ketzin/Havel

Vor einigen Tagen flatterte der Stadt Ketzin/ Havel, die vier kommunale Kindereinrichtungen unterhält, ein Merkblatt des Landkreises Havelland auf den Tisch, dass für eine gewisse Schockstarre sorgte.

Ab 1. August gilt laut Kita-Gesetz des Landes Brandenburg, dass Eltern mit geringem Einkommen oder Eltern, die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder Wohngeld beziehen, von der Zahlung von Elterngeld für ihre Kinder, die eine Kita besuchenden, zu befreien sind.

Nur 12,50 Euro pro Kind im Monat

Den Trägern werden für den Ausgleich der Einnahmeausfälle wegen der Beitragsfreiheit vom Landkreis ab dem 1. August 12,50 Euro je Kind und Monat als Pauschale gezahlt.

Ketzins Bürgermeister Bernd Lück ( FDP) ist wegen der Höhe dieser Pauschale entsetzt, deckt sie doch nicht annähernd die bestätigten Kosten in den städtischen Kitas: „Beispielsweise entstehen für die tägliche Betreuung eines Kindes über sechs Stunden in den kommunalen Einrichtungen Kosten in Höhe von 28 Euro pro Tag. Bei acht Stunden sind es fast 30 Euro pro Tag. Auf dem Differenzbetrag bleibt Ketzin/ Havel ebenso sitzen, wie die anderen Kommunen auch.“

Ketzin will beim Land Nachforderungen anmelden

Die Gesamtsumme, die Ketzin aufbringen muss, werde gerade errechnet. Woher das Geld kommen soll, sei völlig offen, da im Haushalt der Stadt ein solcher Posten nicht eingeplant ist.

„Im Vorfeld war zugesagt worden“, so der Bürgermeister, „dass den Kommunen die durch das neue Kita-Gesetz und die Beitragsbefreiung entstehenden Kosten vom Land erstattet werden“, unterstreicht Bernd Lück.

Dementsprechend, so kündigte Lück an, will sich Ketzin/ Havel die Differenz zwischen den realen Kosten und den 12,50 Euro pro Monat, die es vom Landkreis gibt, vom Land erstatten lassen.

Von Wolfgang Balzer