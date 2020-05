Kein Geld für Strandbad

Ketzin/Havel

Das beliebte und gepflegte Ketziner Strandbad mit Badeaufsicht wird es wohl künftig in dieser Form nicht mehr geben. Das ergab am Montag eine ausführlichen Diskussion der Ketziner Stadtverordneten zu einem Antrag der Fraktion Grüne/Bürger/Piraten, die Umwandlung in eine öffentliche Badestelle zu prüfen.

Steigende Kosten

Hintergrund sind die alljährlich steigenden Kosten von weit über 100.000 Euro, die als freiwillige Aufgabe von der Stadt nicht mehr aufgebracht werden können. Nachdem die von den Kommunalpolitikern noch im Dezember 2019 favorisierte Variante, das Naturflussbad zu verpachten, mangels Angeboten scheiterte, muss nun eine andere Variante gefunden werden. Diese könnte nach Ansicht der Grünen/Bürger/Piraten die Umwandlung in eine öffentliche Badestelle sein. Eine Variante, die die Stadt als Eigentümer der Fläche wegen der entstehenden Haftungsrisiken im Dezember noch abgelehnt hatte.

Risiko der Haftung

Selbst, wenn an einer Badestelle keine Pflicht zur Beaufsichtigung des Badebetriebes bestehen sollte, hafte die Stadt als Eigentümer der Fläche, beispielsweise bei Unfällen. Außerdem obliege ihr die Verkehrssicherungspflicht an der Badestelle. Deshalb sei diese Variante abzulehnen, so die Meinung von Bürgermeister Bernd Lück ( FDP). Sogar ehrenamtliche Kommunalpolitiker könnten möglicherweise nach einem solchen Beschluss haftbar gemacht werden, zitierte er ein entsprechendes Dokument. Nach der Rechtssprechung müsse auch eine öffentlich ausgeschriebene Badestelle bewacht werden, erklärte Franziska Leibnitz, Mitarbeiterin für Tourismus der Stadt. „Nach meinen Recherchen ist keine Badeaufsicht notwendig“, meinte jedoch Burkhardt Severon, Sportbeauftragter der Stadt. Geklärt werden konnten die Haftungsfragen an diesem Abend nicht.

Abbau der Wasserrutsche diskutiert

Wie es in dem Fraktionspapier heißt, müssten die Wasserrutsche einschließlich der dafür eingerichteten Plattform und das Sprungbrett, eventuell auch die Toiletten, abgebaut und die Steganlagen gesperrt werden. Christel Zimmer ( CDU) lehnte die Variante „ Badestelle“ unter diesen Bedingungen ab. Mit diesen Rückbauten leide die Qualität des Strandbades. „Wie soll man den Ketzinern den Abbau der Wasserrutsche mit Plattform erklären, da die Finanzierung über deren Spenden erfolgte“, so ihre kritische Bemerkung.

Städtische Wohlfahrt Ketzin und Havel gehören zusammen. Seit dem 20. Juli 1893 gibt es in Ketzin eine städtische Badeanstalt. Der Impuls dazu kam vom „Verein für das öffentliche Wohl“ der Stadt. Der war um „die wirtschaftliche, gesundheitliche und sittliche Entwicklung der Ortsbewohner“ bemüht. Zur Wohlfahrtspflege und in Zusammenarbeit mit der Stadt wurde die Ketziner Badeanstalt errichtet. Die Kosten dafür wurden mit 2200 Mark angegeben. Das Bad zählte im Jahr rund 6000 Besucher, arme Kinder durften das Bad unentgeltlich nutzen.

Ursula Münstermann (Grüne/Bürger/Piraten) merkte an, dass der Fraktionsantrag mit allen diesen Details auf seine Durchführbarkeit überprüft werden solle. „Einem solchen Kompromiss könnte ich zustimmen“, bemerkte Lück. So einigten sich die Stadtverordneten mit 14 Ja-, einer Gegenstimme und einer Enthaltung darauf, dass die Stadt eine ergebnisoffene Prüfung mit den Kernproblemen Haftung, Gewährleistung von Ordnung und Sauberkeit und Auswirkungen auf den Haushalt für die Saison ab 2021 veranlasst.

