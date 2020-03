Kitas der Stadt bleiben geöffnet

Ketzin/Havel

Ungenutzt hängen die Schaukeln an ihren Seilen. Wo sonst bei herrlichem Frühlingswetter auf den Spielplätzen der Kitas fröhlicher Trubel lautstark vom Spaß am Spiel kündete, herrscht am Mittwoch ungewohnte Ruhe. Die Ketziner Kindertagesstätten und der Hort befinden sich im Notfallmodus, sind aber alle geöffnet, wie Bürgermeister Bernd Lück am Mittwoch informierte.

Für die Eltern, die von ihrem Arbeitgeber eine entsprechende Bescheinigung über die Notwendigkeit der Betreuung ihrer Kinder bekommen haben, die von der Stadt geprüft worden ist, wird die Betreuung ihrer Jüngsten weiterhin in allen städtischen Kitas und im Hort in der Stadt und in allen Ortsteilen gewährleistet.

Sechs bis 13 Kinder

„Das sind in den Einrichtungen zwischen sechs und dreizehn Kinder. Der gesetzlich festgelegte Betreuungsschlüssel wird dabei eingehalten“, versicherte der Bürgermeister.

Gesperrt ist auch der Spielplatz an der Potsdamer Straße in Ketzin/Havel. Quelle: Wolfgang Balzer

Dementsprechend sind in den Kitas je nach Anzahl der zu betreuenden Kinder während der Öffnungszeiten jeweils zwei bis drei Erzieherinnen anwesend. Die anderen, gegenwärtig nicht im Dienst befindlichen Erzieherinnen wechseln sich nach Bedarf nach einer oder nach zwei Wochen mit ihren Kolleginnen ab.

Arbeitsplan wird vorgelegt

„Am Donnerstag legen die Leiterinnen der Kindertagesstätten einen entsprechenden Arbeitsplan für die Betreuung der Kinder bei der Stadt vor. Das alles gilt vorerst bis zum 19. April. Wir wollen unbedingt absichern, dass die Eltern, die entsprechend der zentralen Festlegungen ihrer Arbeit nachgehen müssen, sicher sein können, dass ihre Kinder auch weiterhin betreut werden“, betonte Lück.

Anders ist das allerdings bei den Spielplätzen in Ketzin und in den Ortsteilen. Diese sind vorerst gesperrt. Nach Lücks Information sind die Spielplätze mit Flatterband abgesperrt oder es wurden Hinweisschilder angebracht.

