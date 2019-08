Ketzin/Havel

Noch laufen Umbauarbeiten im zweistöckigen Haus Nummer 1 in der Nauener Chaussee in Ketzin/ Havel. Die Handwerker haben alle Hände voll zu tun, um aus der ehemaligen Obdachlosenunterkunft der Stadt Ketzin, die lange leer stand, eine Stätte zu schaffen, in der ab September bis zu zehn Kindern tagsüber betreut werden können. „Es wird ein Objekt, in dem zwei Tagesmütter maximal fünf Kinder beschäftigen werden“, sagt Andreas Braatz.

Vereinschef kommt aus Markee

Der Markeer ist Mitbegründer und Vorsitzender des Vereins „Havelfüchse“, der es sich zu Aufgabe gemacht hat, die Rolle der Tagesmütter neu zu bestimmen. „Bisher ist es doch so, dass jede Tagesmutter in einem Gebäude mit den Kindern arbeitet. Warum sollen nicht mehrere Tagesmütter unter einem Dach ihre jeweiligen kleinen Gruppen betreuen? So eine Art Klein-Kita“, sagt Andreas Braatz. Dabei könne man voneinander profitieren.

Gebäude wurde saniert

Der 49-Jährige hatte gemeinsam mit seiner Frau Kerstin (52), die viele Jahre als Tagesmutter tätig war, diese Idee. Nur fehlte es lange an einem geeigneten Objekt, das groß genug ist. Über eine Immobilienmaklerin erfuhr Andreas Braatz von dem Gebäude in Ketzin. Das ist inzwischen im Eigentum einer Privatperson aus Süddeutschland.

Zum Verein Havelfüchse Der Verein „Havelfüchse“ wurde im Juni aus dem Boden gestampft. Er befindet sich noch in Gründung. Das Finanzamt habe dem Verein nach einer Vorabprüfung bereits die Gemeinnützigkeit bestätigt, so dass es möglich ist, Spendenquittungen auszustellen. Es gibt derzeit neun Vereinsmitglieder. Wenn das Haus in Ketzin/ Havel gut funktioniert, sei an eine Ausdehnung in andere Orte des Havellandes möglich, sagt der Vereinschef Andreas Braatz. Eltern, die sich für eine Tagesmutterbetreuung ihres Kindes interessieren, können sich unter 0177/7771777 oder www. havelfuechse.de. melden.

Die lässt es grundhaft sanieren, entsprechende Toiletten in beiden Etagen einbauen, es gibt bereits eine Außentreppe zur oberen Etage – ein zweiter Zugang beziehungsweise Fluchtweg. „Natürlich wird das Jugendamt die Einrichtung noch begutachten, wenn alles fertig ist“, erklärt der Vereinschef.

Noch sind Anmeldungen möglich

Im September soll die erste Tagesmutter mit fünf Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren starten. Es wird Kerstin Braatz sein. Die zweite Stelle ist noch nicht besetzt. Erste Anmeldungen von Kinder liegen vor. „Generell können wir auch Kinder aus umliegenden Gemeinden aufnehmen. Dafür gibt es Vereinbarungen mit der Stadt Ketzin/ Havel“, weiß Andreas Braatz.

Mit Spielplatz und Barfußpfad

Vor allem mit einer familiennahen Betreuung und flexiblen Öffnungszeiten will der Verein Havelfüchse punkten. Die Räume in der oberen Etage des Hauses umfassen insgesamt etwa 100 Quadratmeter. Es gibt separate Schlaf- und Ruheplätze, „die dank flexibler Matten schnell zu einem Tobeparadies oder Sportraum umgebaut werden können.“ Andreas Braatz weist zudem auf den großen Außenbereich am Haus hin. Dort sollen ein Spielplatz, ein Sandkasten und ein Barfußpfad entstehen.

Havelfuchs ist das Maskottchen

Die Möbel und Spielgeräte für innen hat Familie Braatz bereits zuhause bei sich in Markee eingelagert. „Es wird Zeit, dass wir in Ketzin loslegen können, weil bei uns kaum noch Platz ist“, erzählt Kerstin Braatz. Sie freue sich, nach Unterbrechung nun wieder mit den kleinen Kindern zu tun zu haben. Ein besonderer Dank gehe an die Stadt Ketzin und das Jugendamt, die den Verein voll unterstützen würden.

Auch das Vereinsmaskottchen, der „Havelfuchs“ ist schon da und wird die Kinder künftig begrüßen.

Das Maskottchen: der Havelfuchs. Quelle: Jens Wegener

„Wir wollten einen Namen, der mit Ketzin in Verbindung gebracht wird“, erklärt der Vereinvorsitzende. Übrigens kommen die Gründungsmitglieder des Vereins aus Nauen, Markee, Wustermark, Elstal und Ketzin/ Havel.

Von Jens Wegener