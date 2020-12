Ketzin/Havel

„Alle Jahre wieder…“ und andere bekannte Weihnachtslieder erklangen Freitag bei strahlendem Sonnenschein vor dem Ketziner Seniorenzentrum „ Kurt Bohm“. Überrascht blickten die Senioren aus dem Fenster oder kamen vor die Tür. Bernd Schmuck spielte mit dem Keyboard und Mitarbeiterinnen der Stiftung Paretz und der Ketziner Europaschule kamen mit mehreren Kartons, gefüllt mit liebevoll gestalteten kleinen Geschenken, dazu.

„Es ist das 18. Türchen unseres lebendigen Adventskalenders, das wir heute hier bei den Ketziner Senioren öffnen möchten“, erklärte Gabriele Radtke-Wolf von der Stiftung Paretz die Überraschung für die Bewohner.

Anzeige

Die Stiftung hatte die Idee, diese Geste gemeinsam mit der Europaschule für die Senioren vorzubereiten, die in diesen Tagen viele liebgewordene Beschäftigungen nicht machen können. So hatten Mitarbeiter der Stiftung Plätzchen gebacken, die Schüler der ersten und zweiten Klassen bastelten kleine Geschenke. Gemeinsam mit einem gestalteten Weihnachtsbrief mit einer weihnachtlichen Geschichte auf der Rückseite bereiteten die Mitarbeiterinnen die 70 liebevoll gestalteten Überraschungen vor, auch für die Bewohner der Wohngruppe in der Rathausstraße.

Marlies Weber gratulierte Bewohner Josef Gürlich zu dessen 90. Geburtstag. Quelle: Wolfgang Balzer

Überrascht war Josef Gürlich, als statt Weihnachtslieder das bekannte „Happy Birthday…“, erklang und Mitarbeiterin Marlies Weber mit dem noch gefüllten Geschenkekorb zum Geburtstag gratulierte – seinen 90.! „Es ist für unsere Bewohner in diesen manchmal auch einsamen Tagen eine wunderschöne Überraschung. Alle lieben Musik, oft singen sie die bekannten Melodien mit“, meinte Martina Kaune, stellvertretende Pflegedienstleiterin im Seniorenzentrum, zu dieser symbolischen Öffnung des 18. Türchens des lebendigen Adventskalenders.

Bernd Schmuck musiziert in dieser Corona-Zeit öfter für die Senioren, auch in der Rathausstraße und bei der Awo. „Ich mache das gerne, ich sehe doch, wie sich die Senioren freuen“, meinte er. Elisabeth Staud saß, wie mehrere andere Seniorinnen, warm eingepackt in einem Rollstuhl. Wunderschön sei das, meinte sie und hörte noch gern eine Weile mit den anderen dem improvisierten Weihnachtskonzert zu.

Von Wolfgang Balzer