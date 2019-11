Wie Ketzin in den 1960er Jahren einen riesigen Aufschwung erlebte

Ketzin/Havel

Drei Perioden, in denen sich die Wirtschaftsstruktur grundlegend veränderte, hat die Havelstadt Ketzin in den letzten 150 Jahren durchlebt. Zunächst die Zeit der Ziegelproduktion ab etwa 1850 und die damit verbundene Zuwanderung von Arbeitskräften aus allen Teilen Deutschlands.

In den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts entstanden in der Region viele neue Betriebe. Und schließlich die Nachwendezeit, als die produzierenden Betriebe nach und nach wieder verschwanden und der Tourismus eine dominierende Rolle eingenommen hat.

Mit der zweiten Etappe beschäftigte sich Georg Franke, ehemaliger Direktor des Untergrundspeichers Ketzin/ Havel, in seinem Vortrag, zu dem der Heimatverein Ketzin eingeladen hatte. Franke war am wirtschaftlichen Aufbau in Ketzin/ Havel beteiligt, nicht nur in „seinem“ Betrieb, sondern er trug auch zur Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens im Territorium bei.

Erste Welle ab 1963

Der ersten Schub gab es 1963, als in Paretz die Vereinigung Volkseigener Betriebe Tierzucht gebildet wurde. „Dort befand sich die Leitung der gesamten Tierzucht-Güter der DDR“, erzählte Franke. 1964/65 wurden 54 Wohnungen für die Mitarbeiter, die aus der gesamten Republik kamen, gebaut.

Als modernes Führungsinstrument entstand ein Organisations- und Rechenzentrum mit 42 Mitarbeitern, deren Zahl sich in der Folge bis auf 196 erhöhte. „Insgesamt waren in den neun größten Betrieben der Stadt damals 800 Menschen beschäftigt. Weil die nicht alle aus Ketzin und Umgebung kamen, wurden zwei Wohnkomplexe neu errichtet: die Fontane-Siedlung zwischen Ketzin/ Havel und Paretz und die Gebäude am Mühlenweg.

Ein Dorf wurde evakuiert

Das Ereignis des Gasausrittes aus dem Untergrundspeicher Ketzin/ Havel in der Ortslage Knoblauch, der die vollständige Evakuierung des Dorfes Knoblauch zur Folge hatte, machte den Bau zusätzlicher Wohnungen erforderlich.

Aus den Unterlagen von Georg Franke geht hervor, dass die Einwohnerzahl Ketzins zwischen 1964 und 1971 von 4179 auf 4995 stieg.

Der Untergrundgasspeicher in Knoblauch. Quelle: Helmut Augustiniak

Ketziner Untergrundgasspeicher war der erste seiner Art

Die meisten arbeiteten im Untergrundgasspeicher, dem ersten seiner Art in der DDR, im neuen Kraftfuttermischwerk, das aus der Zuckerfabrik entstand, in der LPG „ Otto Grotewohl“ mit ihren neuen Produktionsstätten, der VVB Tierzucht und dem VEB Organisations- und Rechenzentrum Tierzucht Paretz.

„Es waren zum überwiegenden Teil junge Familien. was zur Folge hatte, dass für deren Kinder Kita- und Schulplätze geschaffen werden mussten und für die Eltern Freizeitangebote“, sagte Franke.

Am Mühlenweg wurde eine neue Schule, eine Kinderkrippe und ein Schulhort gebaut. In jeden der beiden Wohnkomplexe entstand eine Kaufhalle. Laut Franke verbrachten die Ketziner damals ihre freie Zeit in Sport- und Anglervereinen. Oder sie pachteten eine der Parzellen in den eingerichteten Kleingartensparten.

Von Helmut Augustiniak