Ketzin: Noch wenige Plätze für den Fischerman

Ketzin/Havel

Dass alle guten Dinge immer noch drei sind hoffen die Veranstalter des Ketziner Volkstriathlons „Fischerman“ und natürlich die Sportler, die an dem Wettkampf teilnehmen wollen. „Wir starten coronabedingt in diesem Jahr Versuch Nummer 3 für den 4. Ketziner Fischerman. Der soll am 26. Juni über die Bühne gehen“, sagt Franziska Leibnitz von der Stadtverwaltung.

Maximal 350 Startplätze

Das bewährte Team, bestehend aus der Stadtverwaltung, dem Sportstudio Ketzin und Burkhard Severon, Sportbeauftragter der Stadt Ketzin/Havel, ist bereits in den sportlichen Vorbereitungen. Insgesamt dürfen 350 Sportler an den Start gehen, wenn nicht Coronaeinschränkungen greifen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Anmeldung zum Volkstriathlon läuft seit dem 1. Januar online unter https://anmeldung.laufauswertung.com/Anmeldung/index.php?VID=DCE4EAE801.

So ähnlich wird es beim Fischerman im Juni wieder am Havelstrand aussehen. Quelle: Wolfgang Balzer

Um 9.30 Uhr geht es am 26. Juni nach dem Startschuss des Bürgermeisters am Havelstrand ins Wasser. 600 Meter Schwimmen ist angesagt. Wieder gestrandet geht es in die Wechselzone. Nachdem alles präpariert und insbesondere der Fahrradhelm fixiert ist, steigen die Teilnehmer aufs Rad und absolvieren einen 20 Kilometer langen Rundkurs durch Brückenkopf nach Tremmen und Etzin und zurück. Am Havelstrand angekommen, beginnt der Fünf-Kilometer-Lauf. Die Strecke streift die Havelfähre „Charlotte“, führt über die Werdersche Straße direkt in den Ortskern quer über den Marktplatz, an Kirche, Rathaus und Freilichtbühne vorbei und entlang der Havelpromenade zum Fischerviertel zurück zum Ziel.

Wieder „Swim & Run“ für Kinder

2019 fand der Swim & Run bei den Kindern und Jugendlichen großen Anklang. „Deshalb wollen wir 2022 diesen Wettbewerb für den Nachwuchs in den Altersgruppen 10 bis 15 Jahren wieder anbieten“, so Franziska Leibnitz. Die Anmeldung zum Swim & Run erfolgt ebenfalls seit dem 1. Januar über den genannten Link. Alle Informationen sind unter www.ketzin-fischerman.de abrufbar.

Von Jens Wegener