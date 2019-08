Ketzin/Havel

Eine Entspannung bezüglich der Parksituation in der Ketziner Baustraße deutet sich an. Die Stadtverwaltung will für mehr Stellflächen sorgen hieß es in der jüngsten Bauausschusssitzung.

Seit einigen Monaten sorgen fehlende Parkplätze in dem Bereich für Ärger. Einerseits werden nach dem Bezug der neuen Wohnquartiere mehr Parkplätze benötigt, andererseits musste für einige der knappen Flächen ein Halteverbot ausgesprochen werden, weil Busse und der Lastwagen Probleme hatten, von der Baustraße auf die Havelpromenade abzubiegen.

Kreuzung wird aufgeweitet

Nun zeichnet sich eine Lösung ab. Wie im Ketziner Bauausschuss informiert wurde, verfolge die Stadtverwaltung die Absicht, die Zufahrt zur Havelpromenade im Kurvenbereich um 70 Quadratmeter zu erweitern und ansehnlicher zu gestalten.

In diesem Zusammenhang stünden wieder mehr Stellflächen für Autos zur Verfügung, da das Halteverbot an dieser Stelle aufgehoben werden könnte.

Von Wolfgang balzer