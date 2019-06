Falkenrehde

Noch vor der offiziellen Eröffnung der Brandenburgischen Seniorenwoche im Havelland am 19. Juni in Elstal haben die Ketziner Senioren im „Gutshof Falkenrehde“ einige gemütliche Stunden verbracht. Für Bürgermeister Bernd Lück und Vertreter des Seniorenrates die Gelegenheit, sich bei allen ehrenamtlichen Helfern in der Seniorenarbeit aus der Stadt und den Ortsteilen zu bedanken. „Ich bin froh, auf den Erfahrungsschatz der Senioren nicht verzichten zu müssen“, so Lück. Ausdruck dessen auch seine Ankündigung, dass er dem Antrag des Seniorenrates zustimmen werde, der einen Sitz im künftigen Ketziner Ausschuss für Bildung und Soziales als „berufener Bürger“ haben möchte.

Bahnstrecke wieder beleben

Die Stadt stehe in den nächsten Jahren vor wichtigen wirtschaftlichen Herausforderungen, informierte der Bürgermeister die Senioren und nannte die beiden markantesten Projekte. Eines sei die Wiederbelebung der Bahnstrecke nach Ketzin/ Havel. „Ein Gutachten dafür wurde in den letzen Tagen vorgelegt und wird demnächst öffentlich vorgestellt“, sagte er. Es sehe sehr gut für die Aktivierung der Bahn aus. Die Voraussetzungen auf dem lange nicht genutzten Bahngelände seien gegeben.

Neuer Stadtteil „Wasserstadt“

Das andere für die Entwicklung von Ketzin/ Havel gravierendes Projekt sprach Lück an. Es betrifft die Mitte der neunziger Jahre geplante „Wasserstadt Ketzin“ auf dem Gelände des ehemaligen Kraftmuttermischwerkes. Die Bebauungspläne aus damaliger Zeit wurden nie aufgehoben. Jetzt gebe es einen neuen Eigentümer für das gesamte Areal. Der Investor wolle dort bis zu 500 Wohnungen bauen lassen. „In den nächsten Jahren wird ein neuer Stadtteil mit rund 1500 Einwohnern entstehen. Das stellt die Stadt vor neue Herausforderungen hinsichtlich der Kita- und Schulplätze, des Verkehrs und natürlich auch der Seniorenbetreuung“, sagte der Bürgermeister.

Von Wolfgang Balzer