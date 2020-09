Ketzin/Havel

In der Havelstadt Ketzin könnte ein neues Gewerbegebiet etabliert werden. Es geht um die etwa fünf Hektar große Fläche zwischen Bahngelände und dem Ketziner Netto-Markt an der Falkenrehder Chaussee. Nach langem Hin und Her will der private Eigentümer das Areal verkaufen, allerdings nur in einem Stück, was zum Problem werden könnte.

Seit 27 Jahren gibt es für die Fläche einen gültigen Bebauungsplan. In all den Jahren blieb es die städtische Hoffnung, dass sich dort Gewerbe ansiedeln könnte. Getan hat sich bis heute nichts. Es gibt lediglich den Beschluss der Stadtverordneten vom Dezember 2018, den Bebauungsplan dahingehend zu ergänzen, dass die Errichtung einer Freiflächen-Fotovoltaikanlage ausgeschlossen wird. Anschließend wurde eine von Bürgermeister Bernd Lück begrüßte Wohnbebauung ins Gespräch gebracht. Beantragt und geplant wurde sie nie.

Anzeige

Eigentümer will nur als Ganzes verkaufen

Nun ist Bewegung in die Sache gekommen, denn es gibt offenbar interessierte Firmen. Rund die Hälfte der Fläche möchte eine Landmaschinenfirma erwerben. Für die zweite Hälfte gibt es Anfragen von Ketziner und Nauener Firmen, unter anderem von zwei Maler- und einer Maurerfirma, einem Baustoffhandel, je einem Betrieb für Abwassertechnik und für Schaltzentralen mit Glasfasertechnik. Auch ein kleines Filmstudio sei dabei, hieß es im Ketziner Bauausschuss.

Aber laut Makler Uwe Augustiniak „möchte der Eigentümer die Fläche nur als Ganzes verkaufen“. Das bedeutet für die interessierten Firmen, sich in einer Art Gemeinschaft zusammenzuschließen, von der sie dann Teilflächen erwerben können.

Zufahrt muss geklärt werden

Die Gemeinschaftsflächen, speziell für Wege und Zufahrtsstraßen, müssten gemeinsam finanziert werden. Die dafür notwendige Änderung des seit 1993 gültigen Bebauungsplanes ist im Bauausschuss beraten worden. Es stellte sich heraus, dass sich die Zufahrt für die Erschließung des Areals laut Plan an der Stelle befindet, an der inzwischen die Fußgängerquerung in der Falkenrehder Chaussee gebaut wurde. Die soll auf keinen Fall verlegt werden, hieß es im Bauausschuss. Statt dessen könnte die Zufahrt gegenüber vom dortigen Autohaus entstehen.

Neu in den Überlegungen zum Gewerbegebiet ist, dass nun doch auch gewerbliche Fuhrunternehmen zugelassen werden können, weil es die Kleingärten im nördlichen Bereich nicht mehr gibt. Allerdings werde, bis auf einzelne Betriebswohnungen, eine Wohnbebauung im veränderten Bebauungsplan nicht vorgesehen.

Wie Uwe Augustiniak erwähnte, müssen die noch bewirtschafteten Kleingärten an der Falkenrehder Chaussee für das Vorhaben aufgegeben werden. Gleichzeitig merkte er an, dass vom Gewerbegebiet kein ruhestörender Lärm zu erwarten sei, da die interessierten Firmen nachts nicht arbeiten würden. Er hofft, dass die vorbereitenden Planungsarbeiten in ein- bis eineinhalb Jahren abgeschlossen sind.

Ablehnende Meinungen zur Änderung des Bebauungsplanes gab es im Bauausschuss nicht. Vier von fünf Mitgliedern empfahlen den Stadtverordneten die Annahme. Ein Mitglied enthielt sich der Stimme.

Von Wolfgang Balzer