Ketzin/Havel

Eine erste Entscheidung zu den künftigen Schließzeiten der kommunalen Kindertagesstätten und des Hortes in Ketzin/Havel haben die Stadtverordneten einstimmig in ihrer Sitzung am Montag getroffen. Danach ist geplant, die Eltern bei der endgültigen Festlegung mit einzubeziehen und eine Umfrage zu starten. Konkret soll die Schließzeit zwei Wochen dauern.

Zur Auswahl stehen die erste und zweite, die dritte und vierte oder die vierte und fünfte Ferienwoche. Ausgespart wird definitiv die sechste Ferienwoche. Denn diese soll zum einen der Vorbereitung auf das neue Schuljahr sowie andererseits der Eingewöhnung von neuen Kita-Kindern dienen. In Kraft treten soll die neue Regelung ab dem Jahre 2023. Vorgesehen ist, dass sie dann für mindestens vier Jahre gilt.

Online-Umfrage sorgte für Ärger

„Wir werden vorher mit den Kita-Leiterinnen und dem Personal abstimmen, welche Fragen wir den Eltern stellen. Die eigentliche Befragungen werden in den Einrichtungen die jeweiligen Kita-Leiterinnen vornehmen“, so Lück. Auf diese Weise will man verhindern, dass manipuliert werden kann.

Das war nämlich im vergangenen Jahr ein Vorwurf, als eine ähnliche Umfrage online durchgeführt worden war. Da ging man davon aus, dass offenbar manche Eltern zwei- oder dreimal abgestimmt haben. „Dem wollen wir aus dem Weg gehen. Wenn nun aber die Kita-Leiterin das einsammelt, dann ist das so gut wie manipulationssicher.“

Freie Träger können mitmachen

Wie Lück sagt, wolle man nach Möglichkeit auch die ASB-Kita in Etzin sowie den evangelische Kindergarten in Ketzin bei der Umfrage mit einbeziehen und den Kita-Leiterinnen die Fragebögen zur Verfügung stellen. „Ob die freien Träger allerdings dabei mitmachen, kann ich nicht einschätzen.“ Durchgeführt wird die Umfrage indes neben dem Hort in Ketzin auch in den kommunalen Kita-Einrichtungen in Paretz, Tremmen, Zachow und Falkenrehde.

Die Umfrage soll nun so schnell wie möglich in die Wege geleitet werden. „Wir müssen jetzt den Fragebogen erarbeiten und mit den Kita-Leiterinnen abstimmen und werden dann sofort die Freigabe erteilen“, sagt der Bürgermeister. Man wolle auch Aushänge in den jeweiligen Betreuungseinrichtungen machen.

„Ich möchte das Ergebnis aber schon Anfang nächsten Jahres haben, denn viele Eltern müssen danach ihre Urlaubsplanung ausrichten“, so Lück. Er kenne einige Eltern, die müssen spätestens im März die Urlaubsplanung für das darauf folgende Jahr in ihren Unternehmen abgeben.

Von Andreas Kaatz