Ketzin/Havel

Das Wohnungsbauvorhaben in der Baustraße/Ecke Havelpromenade in Ketzin geht nun doch in die nächste Runde. Mit 11-Ja-Stimmen, bei dreimal Nein und drei Enthaltungen, sprachen sich die Stadtverordneten dafür aus, das Verfahren zum Bau eines vierten Mehrfamilienhauses fortzusetzen. Sie fassten sozusagen den Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan.

Empfehlung des Hauptausschusses gekippt

Im Ketziner Hauptausschuss war das Vorhaben vom Ketziner Investor Eike Pritzkow noch abgelehnt worden – hauptsächlich wegen fehlender Parkplätze auf dem Bau-Areal. Der Investor hatte sich in der Zwischenzeit Gedanken gemacht, wie diese Situation zu entkrampfen ist.

21 Parkplätze sind möglich

Im Entwurf des Bebauungsplanes zur Errichtung des vierten Mehrfamilienhauses mit sechs Wohneinheiten waren sechs Stellplätze für Pkw vorgesehen.

In der Baustraße darf nur einseitig geparkt werden. Quelle: Jens Wegener

Jetzt sollen weitere 15 hinzukommen – und zwar außerhalb des Baufeldes. „Fünf Stellplätze könnten an der Havelpromenade/ Karl-Liebknecht-Straße 3 gemietet werden, fünf in der Baustraße 3 c und weitere fünf an der Havelpromenade/ Karl-Liebknecht-Straße 8. Entsprechende Mietangebote liegen vor“, so Pritzkow.

Vertragliche Regelung mit Investor

Da diese zusätzlichen Stellplätze jedoch nicht Bestandteil des Bebauungsplan-Verfahrens sind, bleiben bei einigen Ketziner Stadtverordneten Zweifel. So fragte Thomas Vinz (SPD-Fraktion): „Wie können wir kontrollieren oder garantieren, dass diese Parkplätze tatsächlich zur Verfügung stehen und wie lange?“ Ketzins Bauamtsleiterin Sabine Pönsich erklärte: „Das müsste über einen städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt und dem Investor geregelt werden.“

Öffentlichkeit wird im Verfahren beteiligt

Den Vorwurf eines Anliegers der Havelpromenade, die Stadtverwaltung hätte einen Fehler begangen, weil eine rechtswidrige Öffentlichkeitsbeteiligung zu dem Bebauungsplan-Verfahren vorliegen würde, hat die Kreisverwaltung Havelland in einer Stellungnahme entkräftet. Darin heißt es: „Eine Beteiligung der Öffentlichkeit hat noch gar nicht stattgefunden und war zu diesem Zeitpunkt nicht erforderlich.“ Das erfolge erst in einem zweiten Schritt, wenn es einen entsprechenden Plan mit den beabsichtigten Festsetzungen gibt und dieser vier Wochen öffentliche ausgelegt werde.

Blockrandbebauung ist gewünscht

Grundsätzlich unterstützt die Stadt Ketzin/ Havel das Bestreben des Investors, in der Baustraße/Ecke Havelpromenade eine sogenannte Blockrandbebauung zu schaffen. „Städtebauliches Pendant dazu ist die gegenüberliegende Seite des Blocks, die Kreuzung Havelpromande/ Karl-Liebknecht-Straße“, so die Stadtverwaltung. Derzeit hat Eike Pritzkow bereits drei Mehrfamilienhäuser in der Baustraße mit 18 Wohneinheiten errichtet, ohne Stellplätze zu bauen.

Von Jens Wegener