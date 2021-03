Ketzin/Havel

Das orangefarbene Gefährt, das oft vor dem Ketziner Edeka-Markt steht, ist einer von zehn Foodtrucks, die zum Unternehmen „Redo“ gehören. „Yes, we cater“, steht unter anderem draußen angeschrieben.

Drinnen geht es schon kurz vor 11 Uhr hoch her. Küchenchef Nico von Piechowski und Sandro Wilhelm bereiten alles für den Burger-Verkauf vor. Sie schneiden die Tomaten, die Zwiebeln übernimmt einen Maschine. Die Salate verteilt Nico in die dafür vorgesehenen Schalen. Die Brötchen, in der Fachsprache Bürger-Buns, werden bereitgelegt für den Toaster. Die Flaschen mit Spezialsoßen müssen aufgefüllt und platziert werden. Kaum hat er die Klappe des Foodtrucks geöffnet, bestellt auch schon der erste Kunde einen der Spezial-Bürger. Drei, vier Minuten muss er warten, denn es wird im Truck alles frisch und nichts auf Vorrat gemacht.

„Redo“ steht in Ketzin oft selbst am Herd. Quelle: Jens Wegener

Frisch, mit regionalen Produkten und Ideen für Kreationen – so lässt sich die Küchen-Philosophie von Unternehmenschef René Dost beschreiben. „Ein bisschen verrückt bin ich schon“, sagt er selbst und ergänzt: „Aber ich denke, dass ich auch eine Nase dafür habe, was funktioniert und was nicht in der Gastronomie“.

Er setzt auf Frische und Digitalisierung

Der 52-jährige Ex-Ketziner, der inzwischen in Potsdam lebt, hat schon vor der Pandemie damit begonnen, sein Gastronomie-Imperium umzukrempeln. „Wir setzen voll auf Digitalisierung. Anders wären die einzelnen Gaststätten und Cafés nicht mehr zu händeln“, sagt Dost und erklärt: „Ich kann auf dem Handy verfolgen, welche Produkte in welchen meiner Geschäfte, auch der Foodtrucks, gerade verkauft werden und welche Ware nachbestellt werden muss. So kann ich schnell reagieren.“

Die Brötchen für die Burger werden extra für „Redo“ hergestellt. Quelle: Jens Wegener

René Dost kann auf eine 30-jährige Erfahrung in der Gastronomie zurückblicken. Angefangen hatte er mit einem Imbisswagen in Ketzin, er leitete dann ein Bistro, übernahm 2007 das Wirtshaus an der Potsdamer Straße in Ketzin und setzte dort dann 2008 das Konzept des ersten XXL-Restaurants um. In der Zwischenzeit betreibt er neben einigen Cafés eben sechs solcher Event-Restaurants, in denen es XXL-Gerichte gibt.

Jetzt täglich vor Edeka in Ketzin

„Aber als Corona kam und der Außer-Haus-Verkauf überall begann, habe ich entschieden: „Das machen wir nicht. Wie schmeckt denn ein Schnitzel, wenn der Kunde es eine Stunde nach dem Braten bei sich zuhause isst“, sagt René Dost. Also schaffte er mobile Küchen auf vier Rädern an, um Catering in allen Facetten anbieten zu können. „Wir machen Streetfood als auch gehobene Küche vor Ort für Firmenfeiern oder Hochzeiten“, so Dost. Zum Stammpersonal gehören etwa 60 Mitarbeiter, zur Redo-Unternehmensgruppe schon 35 Firmen.

Im Moment sind drei Foodtrucks täglich im Einsatz. Einer steht vor dem Edeka in Ketzin. „Ich danke dem Edeka-Marktinhaber Christian Dorfmann, dass wir hier sein dürfen. Die Kunden geben den Dank weiter und wir beide können davon profitieren.“ Ab sofort werde der Redo-Burger-Truck ab 11 Uhr jeden Tag in Ketzin vor Ort sein.

René Dost macht die Burger. Quelle: Jens Wegener

Dass das Konzept funktioniert, liegt natürlich auch an der Ware. „Für die Burger verwenden wir nur 100-prozentiges Rindfleisch, das aus Bayern stammt, und von einer kleinen Bäckerei produzierte Brötchen. Dazu kommen Wildkräutersalat, frische Tomaten und durchgedrehte Gewürzgurken. Aus diversen Soßen kann man wählen.

Sogar ein „Strammer-Max-Burger“ steht auf der Karte am Truck. „Bei dem ist es wichtig, das Spiegelei in Gänze auf den Schicken und das Fleisch zu bekommen“, sagt René Dost. Als er solch einen Burger dann selbst zusammenstellt, zeigt sich, dass er gelernter Koch ist und immer noch gern am Herd steht.

Zur Zeit geschlossen ist das XXL-Restaurant in Ketzin. Quelle: Jens Wegener

Je nach Nachfrage der Ketziner sei es möglich, auch mal wieder den Döner-Truck vor Edeka aufzustellen oder den Truck mit Asia-Spezialitäten. René Dost: „Ich bin optimistisch, was die Zukunft der Gastronomie angeht. Ich freue mich einfach, weil in der Pandemiezeit unsere Berufsgruppe eine deutliche Aufwertung erfahren hat. Die Leute vermissen es einfach, mal auswärts essen zu gehen und sich bedienen zu lassen.“

