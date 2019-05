Ketzin/Havel

Die Ketziner Kanäle am Pappelhain, an der Schumacherstraße, das Schleiloch und der Ziegeleikanal bis zum Ende der Fahrrinne sind jetzt durch eine Landesverordnung als schiffbare Landesgewässer eingestuft worden. Doch damit will sich die Kommune nicht zufrieden geben.

Nur wenige Tage später hatte die Stadtverwaltung das Genehmigungsverfahren für weitere Gewässer eingeleitet und der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) des Landkreises ein entsprechendes Fachgutachten zur Bearbeitung zugesandt.

Seitenarme sind betroffen

Es betrifft die so genannten Löcher H und J, also die Seitenarme des Ziegeleikanals zwischen dem Hecht- und dem Ukeleiweg sowie zwischen dem Schlei- und dem Plötzenweg, deren Ausdehnung rund 300 beziehungsweise 450 Meter beträgt.

Hier hoffen nun 40 Betroffene auf einen ebenso glücklichen Ausgang des Genehmigungsverfahrens, das nach aller Voraussicht mindestens ein Jahr dauern dürfte. Aber die Chancen stehen nicht schlecht, denn im Fachgutachten Naturschutz wird geurteilt, dass „die Wirkfaktoren einer Motorbootsnutzung mit den administrativ einzuhaltenden Vorgaben nicht geeignet sind, den Bestand an Lebensräumen sowie wildlebenden Tier-und Pflanzenarten erheblich zu schädigen beziehungsweise zu verdrängen“.

Gutachten: Kein Problem für Naturschutz

Dementsprechend kommt das Gutachten zu dem Schluss, dass einer motorisierten Bootsnutzung in den Löchern H und J keine naturschutzfachlichen Belange entgegenstehen. Folgt die UNB dieser Einschätzung, kann die Umwandlung in Landesgewässer und damit die Schiffbarkeit für diese Gewässer beim Landesministerium für Infrastruktur und Landesplanung beantragt werden.

„Ich bin froh, dass nach diesem ersten Schritt nun rund 80 Prozent der Bootseigentümer im Ortsbereich Brückenkopf die Gewässer legal befahren dürfen“, sagte Bürgermeister Bernd Lück, verwies aber gleichzeitig darauf, dass noch eine ganze Reihe Arbeiten bevorstehen.

Schilder werden aufgestellt

Dazu gehört unter anderem das Aufstellen einer ganzen Reihe von Hinweis- und Verbotsschildern, die Bestandteil des Antrages an das Landesministerium waren und sich aus den eingeschränkten Gegebenheiten vor Ort ergeben.

Ein Schwerpunkt ist dabei die Brücke über den Ziegeleikanal mit ihrer beschränkten Durchfahrtshöhe. Eine Höhenbegrenzung für die Boote muss hier festgelegt und dazu eine Pegellatte angebracht werden.

Verbot für Jetski

Da in den vergangenen Jahren unvernünftiges Fahren mit Jetski in Bereichen des Ziegeleikanals das Genehmigungsverfahren zwischenzeitlich erheblich gefährdet hat, kamen die Bürgerinitiative und die Stadtverwaltung überein, in diesem Bereich ein Fahrverbot etwa für Wasserscooter oder Jetski zu veranlassen und ein entsprechendes Schild aufzustellen.

Wie Lück informierte, werden kurzfristig entsprechende Absprachen über die Beschilderung in diesem Bereich mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt getroffen.

Von Wolfgang Balzer