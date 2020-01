Ketzin/Havel

Erneut wurde die Ketziner Feuerwehr zu einem Brandeinsatz in die Theodor-Fontane-Straße in Ketzin gerufen. Mittwochabend gegen 19.20 Uhr standen in dem Wohngebiet mehrere gelbe Säcke und an der Straße abgestellte Weihnachtsbäume in Flammen (Foto: Stähle). In der Vergangenheit hatte dort immer wieder mal Müll gebrannt.

Die Polizei sicherte Mittwochabend den Brandort ab, ermittelt wird wegen Brandstiftung. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen und insgesamt 46 Kräften vor Ort und löschte das Feuer.

Von MAZ online