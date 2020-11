Ketzin/Havel

Für den künftigen Ketziner Stadtteil, der auf dem Areal der alten Zuckerfabrik entstehen wird, hat der potenzielle Investor S Immo die Pläne geändert. Mehr Grün und mehr Freiräume am Wasser ist die neue Devise, versicherte Thilo Pakebusch, Projektleiter bei der S Immo Germany GmbH, am Montagabend im Ketziner Bauausschuss.

„Wir werden vor allem auf die ursprüngliche Randbebauung an der Havel verzichten. Dazu sollen im nördlichen Hafenbereich große Grünflächen angelegt werden. Außerdem ist an ein öffentliches Schwimmbad in einer Ponton-Bauweise gedacht, dass in die Havel ragt“, erklärte Pakebusch. Im Gegenzug habe man die Idee, einige Kanäle in das Wohngebiet hinein zu legen, so eine Art Klein Venedig zu schaffen, verworfen.

Noch bis Ende 2021 als Getreidespeicher genutzt

Bereits 2018 hat die S Immo GmbH das rund 18 Hektar große Gelände der ehemaligen Ketziner Zuckerfabrik – zwischen Baustraße und Brandenburger Chaussee – erworben, um dort zu bauen. Noch bis Ende nächsten Jahres nutzt die BayWa AG das Areal als Umschlagplatz für Getreide.

Der Schwerpunkt liegt künftig auf Wohnen, aber auch Kleingewerbe, eine Kita (sogar von einer Schule ist die Rede) und Geschäfte sollen in dem Quartier entstehen. Dazu kommen eine Sportplatz, Freizeitflächen und gegebenenfalls sogar ein Hotel. „Auch die von Ketziner Seite immer wieder gewünschte Wassertankstelle auf der Havel wollen wir einrichten“, sagte Pakebusch.

Wohnungen für bis zu 1200 Menschen

Auf Nachfrage des SPD-Stadtverordneten Jürgen Tschirch bestätigte Thilo Pakebusch die Anzahl der geplanten Wohnungen: „Es werden etwa 500 sein, wobei das stark davon abhängt, in welchen Größen gebaut wird, also eher kleinere und größere Einheiten.“ 1000 bis 1200 Menschen werden künftig dort eine Zuhause haben. Im Bereich zwischen Silos und Brandenburger Chaussee sollen vor allem Ein- und Zweifamilienhäuser, Reihenhäuser und Geschosswohnungen gebaut werden.

Kernstück des Wohnungsbaus bilden die derzeitigen Getreide-Silos. „Es gibt in Europa, so auch in Oslo, einige Beispiele, wie aus Silos moderne Wohnungen gemacht wurden“, sagte Thilo Pakebusch. Daran wolle man sich orientieren. Deshalb würden die unteren Etagen der Silos vielleicht von Vereinen, Institutionen als Büros genutzt. Oberhalb dessen, wo der Blick in alle Richtungen frei ist, seien die Wohnungen vorgesehen.

Investor S Immo muss bei seinen Plänen einige Bestandsbauten auf dem Gelände einbeziehen, die unter Denkmalschutz stehen. Die alte Trocknungshalle, der Lokschuppen und die Kaufmannsvillen werden erhalten.

Drei bis fünf Jahre bis zur Genehmigung

Die Haupterschließung des Areals erfolgt von der Brandenburger Chaussee, wobei die Straße direkt an den Silos vorbei geführt wird. Einen Zugang solle es auch von der Nauener Straße geben, so dass es eine unmittelbare Anbindung an die Kernstadt gibt. „Die Zuckerfabrik ist eine Erweiterung der Stadt, keine Extra-Stadt“, betonte Thilo Pakebusch.

Zum Zeitraum, in dem die Pläne umgesetzt und schließlich gebaut werden wird, kann S Immo noch nichts Konkretes sagen. „Ich rechne mit zwei bis fünf Jahren, bis der genehmigte Bebauungsplan vorliegt. Eine Glaskugel, um vorher zu sagen, wann das erste Gebäude errichtet wird, habe ich nicht. Ich kann nur versichern, dass für S Immo das Wohnprojekt in Ketzin eine hohe Priorität hat.“

Aus dem Jahr 1995 stammt der noch gültige Bebauungsplan „Wasserstadt Ketzin“. Auch damals waren etwa 500 Wohnungen dort geplant. Aber realisiert wurde das Projekt nicht. Nun muss der Plan geändert und an neue Gegebenheiten angepasst werden.

