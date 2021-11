Ketzin/Havel

An der Stadt Ketzin/Havel sollte es jetzt nicht liegen, wenn das Fischerfest im nächsten Jahr eventuell doch nicht stattfinden könnte. Die Stadtverordneten haben in ihrer Sitzung am Montagabend mit einem Beschluss den Weg dafür freigemacht, dass die Finanzierung gesichert ist. Sie waren mit großer Mehrheit dafür, dem Veranstalter eine anteilige finanzielle Unterstützung in Höhe von 10 000 Euro für das Fischerfest zukommen zu lassen.

Damit kamen die Volksvertreter einem Wunsch von Veranstalter Coex nach. Denn dieser hatte unlängst gegenüber der Stadtverwaltung angekündigt, dass das Fest ausfallen müsste, wenn es keine finanzielle Unterstützung gebe. Hintergrund ist, dass auch die Firma Coex durch die Corona-Krise beeinträchtigt ist und sowohl finanzielle als auch personelle Probleme hat, die ihr große Schwierigkeiten machen.

Jetzt liegt es nur noch an Corona

Da es sich allerdings um das 30. Fischerfest handeln wird und gleichzeitig auch das Jubiläum 825 Jahre Ketzin gefeiert werden soll, wollten die Stadtverordneten keinesfalls, dass das Fest erneut ausfällt. Wie berichtet, hatten schon die Mitglieder aller Ketziner Fachausschüsse dafür gestimmt, die Summe bereitzustellen. Und auch der Hauptausschuss war einstimmig dafür. „Jetzt hoffen wir nur noch, dass uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht“, sagt Bürgermeister Bernd Lück (FDP).

„Wir werden das Ergebnis jetzt dem Organisator mitteilen. Bei den 10 000 Euro handelt es sich um den maximalen Wert, den wir aus dem Stadthaushalt zusteuern. Außerdem wollen wir uns jetzt zusätzlich um Spenden kümmern und werden dazu ein paar Firmen anschreiben“, so Lück.

Spenden für den Umzug

Einige Unternehmen hätten schon signalisiert, dass sie etwas dazugeben möchten. Aus den Einnahmen könnten beispielsweise die Kosten für das geplante Feuerwerk oder auch die Ausgaben für den Festumzug beglichen werden, für dessen Finanzierung die Stadt laut Veranstaltungsvertrag zuständig sei.

Jetzt geht es darum, dass Coex die Vorbereitungen des Fischerfestes in Angriff nehmen kann – später als sonst. Die ersten Verträge werden normalerweise schon Ende August/Anfang September abgeschlossen.

Von Andreas Kaatz