Ketzin sucht eine neue Fischerkönigin – jetzt bewerben

Ketzin/Havel

Ketzin sucht eine neue Fischerkönigin. Die jetzige wird das Zepter am 19. August, am Eröffnungstag des Fischerfestes an ihre Nachfolgerin weiterreichen. Sie kann dann auf eine besondere und nicht einfache Zeit blicken.

Als Lena Kiefel 2019 von Lisa-Marie Zessin die Krone erhielt, ahnte sie nicht, dass ihr ganz persönliches Kapitel in der Erzählung über die Ketziner Fischerköniginnen ein außergewöhnliches sein wird. Lena Kiefel war und ist als Königin bei der Wahrnehmung ihrer öffentlichen Termine sehr eingeschränkt. Einzig Anfang 2020 konnte sie die Stadt Ketzin noch bei der Grünen Woche in Berlin präsentieren, danach fielen die meisten geplanten Auftritte wie auch der bei der Internationalen Tourismusbörse in Berlin wegen der Pandemie ins Wasser. Zudem gab es seit 2019 auch kein Fischerfest mehr in Ketzin. Deshalb wird die Zepterübergabe am 19. August auch ihr größter Auftritt seit langem und zugleich ihr letzter sein.

Ketziner können sich auf ein Fischerfest freuen

Franziska Leibnitz blickt jetzt optimistisch auf die kommenden Monate. Sie ist für die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde verantwortlich und arbeitet im Tourismusbüro der Stadt. „Wir wollen, müssen und werden wieder ein Fischerfest veranstalten“, sagt sie und weist darauf hin, dass die Planungen dafür schon weit fortgeschritten sind.

Für die aktuelle Fischerkönigin war die Zeit des Regierens laut Franziska Leibnitz nicht die beste. „Sie hatte sich so darauf gefreut“, bedauert Franziska Leibnitz die aktuelle Regentin und hofft, dass sich die Pandemielage entspannen wird und Ketzin wieder mit einer Fischerkönigin offensiv werben kann. „Es wird eine neue Fischerkönigin geben. Wir brauchen die auch.“ Die Fischerkönigin sei sehr gut für Ketzin, wenn es darum geht, auf Ketzin aufmerksam zu machen.

Die Suche nach einer Nachfolgerin wird nun spannend. In den zurückliegenden Jahren hätten sich immer weniger junge Frauen um die Aufgabe beworben, deshalb geht die Stadt auch in die Offensive und hält selbst Ausschau nach einer geeigneten Nachfolgerin. Wir sprechen mögliche Kandidatinnen auch an, wenn wir merken, dass wir da aktiv werden müssen“, sagt Franziska Leibnitz.

Bewerbungen können jetzt eingereicht werden

Wer sich vorstellen kann für ein Jahr mit der Option auf weitere zwölf Monate für Ketzin als Fischerkönigin das Zepter zu schwingen, kann sich bis 31. März bewerben. Die abschließende Wahl erfolgt dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit, im Vorfeld des Fischerfestes. Die neue Monarchin erhält Material zur Stadtgeschichte, um sich auf ihre neue Tätigkeit gut vorbereiten zu können. Zusätzlich bekommt die neue Fischerkönigin von der Stadt eine einmalige Aufwandsentschädigung in Höhe von 250 Euro, ein bis zwei königliche Kleider sowie eine Kosmetikberatung und ein Foto-Shooting.

Die Zeremonie der Inthronisierung verläuft sehr festlich am Eröffnungstag des Fischerfestes. Der Fischer und der Bürgermeister übergeben der neuen Königin dann Krone und Schärpe. Für die neue Fischerkönigin bleibt zu hoffen, dass in ihre Amtszeit etwas mehr Normalität einkehrt und sie die Termine wie Grüne Woche und Internationale Tourismusbörse, aber auch Erntedankfeste und Neujahrsempfang des Landrates wahrnehmen kann.

Wie sollte die Fischerkönigin sein

Die neue Königin sollte laut „Stellenausschreibung“ kommunikativ und aufgeschlossen und mindestens das 17. Lebensjahr abgeschlossen haben. Ihren Wohnort hat sie natürlich in Ketzin oder den zur Stadt gehörenden Ortsteilen.

Die schriftliche Bewerbung sollte ein Foto und einen Lebenslauf enthalten sowie die enge Verbundenheit zur Region ausdrücken. Bewerbungsfrist ist bis zum 31. März.

Bewerbungen sind zu richten an: Stadt Ketzin/Havel, Der Bürgermeister, -Bewerbung Fischerkönigin-, Rathausstraße 7, 14669 Ketzin/Havel.

Von Andreas Fröhlich