Ketzin setzt den Klimaschutz auf der Prioritätenliste nach hinten

Viele Windräder stehen auf Ketziner Gemarkung, ein Solarpark zwischen Falkenrehde und bei Knoblauch auch, dazu noch eine Biogasanlage. Und große Industriebetriebe, die die Luft verunreinigen könnten, gibt es nicht. Also müsste die Bilanz zum Klimaschutz für die Havelstadt sehr gut ausfallen. „Nur leider gibt es dazu bisher keine genauen belastbaren Zahlen“, sagte Ketzins Vizebürgermeisterin Sabine Pönisch Montagabend im Bauausschuss.

Das sei aus Sicht der Verwaltung ein Grund, über ein Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept für die Havelstadt nachzudenken. Dazu gehöre aber nicht nur die eigene Energiebilanz, sondern auch ein Maßnahmenkatalog für die weitere Arbeit in Bezug auf den Klimaschutz, so Pönisch.

Neue Sitzordnung in Corona-Zeiten im Ketziner Bauausschuss. Quelle: Jens Wegener

Aber was in anderen havelländischen Kommunen wie Wustermark oder Premnitz längst gemacht wurde, ebenso im Landkreis Havelland, wird in Ketzin/ Havel wohl vorerst noch auf sich warten lassen. Denn die Bauausschussmitglieder lehnten mit zwei Ja-Stimmen und zwei Neinstimmen ab, ein solches Konzept jetzt von einem Fachbüro für die Stadt erarbeiten zu lassen.

Nicht etwa, weil der Klimaschutz in Ketzin nicht als wichtig angesehen werde, sondern: „Wir müssen erst die Folgen der Corona-Krise für unsere Kommune abwarten und sollten dann entscheiden, wofür wir das Geld ausgeben“, argumentierte Jürgen Tschirch ( SPD). Ähnlich sehen es Erhard Zeine ( FDP) und Florian Reimann (Freie Wähler Tremmen).

Förderung von 80 Prozent ist möglich

Dabei hätte Ketzin, laut Stadtverwaltung, derzeit noch sehr gute Chancen, in ein Förderprogramm für das Aufstellen von Klimaschutzkonzepten zu rutschen. In einem Fall ist über die ILB ein Fördersatz von 80 Prozent möglich, wenn der Antrag noch in diesem Jahr eingereicht wird. Nach Schätzungen von Planungsbüros würde ein Konzept für Ketzin etwa 58 000 Euro kosten, so dass ein Eigenanteil von etwa 12 000 Euro zu zählen wäre.

Aber auch der Verweis des Ausschussvorsitzenden Bert Tschirner (Fraktion Grüne, Bürger, Piraten) hatte am Ende keinen Erfolg: „Ich denke, dass es später eine solch höhe Förderung wohl nicht mehr geben wird.“ Seine Fraktion war bereits im Januar mit einem Antrag gescheitert, der zum Ziel hatte, „die Klimanotlage zu erklären“.

Dahinter steckte die Absicht der Fraktion, bei jeglichen Entscheidungen in der Ketziner Kommunalpolitik den Klimaaspekt zu berücksichtigen und Lösungen zu bevorzugen, die sich positiv auf den Klima-, Umwelt- und Artenschutz auswirken. Doch dafür gab es keine Mehrheit, weil sich die Stadtverordneten vor allem an der Formulierung Klimanotstand gestört haben.

Zweite Chance in der SVV

Umso mehr war Bert Tschirner am Montagabend verärgert, weil die sachkundige Einwohnerin und frühere Stadtverordnete Evelin Sens argumentierte: „Wozu braucht Ketzin so ein Konzept, wenn sich die Abgeordneten im Zweifelsfall, zum Beispiel beim Einbau neuer Heizungen in öffentlichen Gebäuden, sowieso immer pro Klimaschutz entscheiden.“ Das aber zweifelt Bert Tschirner an und fordert: „Wenn man diese Ziele in einem Klimaschutzkonzept verankert, dann ist das bindend und nachvollziehbar.“

Das letzte Wort in der Sache könnten die Ketziner Stadtverordneten in der nächsten Sitzung am 25. Mai sprechen. „Vorausgesetzt, eine Fraktion stellt den Antrag, diesen Tagesordnungspunkt erneut zu beraten“, so Bürgermeister Bernd Lück ( FDP).

Von Jens Wegener