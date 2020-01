Bürgerbühne plant Workshops – Boris von Poser will helfen

Ketzin/Havel

Mehr als 30 Begeisterte für das Theaterspiel aus Ketzin/ Havel, Potsdam, Berlin, Brandenburg und Falkensee haben die Ketziner Bürgerbühne gegründet. Ausgangspunkt dafür 2018 die Uraufführung des Theaterstückes „ Sommer in Brandenburg“ nach dem Roman von Urs Faes, ein Gemeinschaftsprojekt des freien Theaters theater.land und der Stiftung Paretz.

Sowohl die Profischauspieler als auch die Laiendarsteller waren damals von der gemeinsamen Arbeit so begeistert, dass sie anregten, diese gemeinsame Arbeit aus Freude am Theaterspiel mit Unterstützung der Stiftung Paretz fortzusetzen und eine Bürgerbühne Ketzin ins Leben zu rufen. Auch für Boris von Poser, dem international anerkannten Regisseur, war die Paretzer Aufführung ein großes Erlebnis. Profis und speziell auch die Laiendarsteller hätten sich mit ihren ganz eigenen Lebenserfahrungen gegenseitig während der Proben bereichert. Er sagte zu, künftig die Ketziner Bürgerbühne zu unterstützen.

Biografisches Theaterspiel in Planung

Gemeinsam mit Poser waren die Hauptdarstellerinnen Stella Maria Adorf und Barbara Stephenson zum Vorbereitungsgespräch gekommen. Beide möchten den Ketziner Laienschauspielern fachlich zur Seite stehen. Wie Mitinitiatorin und Mitwirkende sowohl beim Paretzer Liebhabertheater als auch beim „ Sommer in Brandenburg“ , Verena Schmager, informierte, wird es in diesem Jahr zur Vorbereitung an fünf Wochenenden Workshops geben.

Es sollte kein Theaterstück inszeniert werden, sondern so eine Art biografisches Theaterspiel, bei dem bestimmte Themen herausgearbeitet werden. So auch Geschichten und Anekdoten aus dem eigenen Erleben, schlug Barbara Stephenson vor. Poser nannte das so eine Art Arbeitslabor. Die im September öffentliche Präsentation soll nicht den Druck einer großen Aufführung haben. „Das war damals spannend in Paretz und ist es jetzt auch wieder“, ist Pia Hintz aus Falkensee von der Idee der Ketziner Bürgerbühne begeistert. „Das Projekt finde ich wunderbar“, urteilte Peter Gorka aus Tremmen. Ähnlich sahen das auch die anderen Anwesenden und sagten zu, dabei zu bleiben.

Stiftung Paretz sagt Hilfe bei Förderanträgen zu

Doch alles geht nicht ohne finanzielle Mittel. Die sind am besten über einen gemeinnützigen Verein zu erhalten. Deshalb schlug Verena Schmager die Gründung des Vereins Ketziner Bürgerbühne vor. Noch am gleichen Abend erklärten mehrere Anwesende ihren Beitritt. Nach der Eintragung ins Vereinsregister könnten dann auch Fördermittelanträge gestellt werden, meinte Gabriele Radtke-Wolf von der Stiftung Paretz und sagte die Hilfe bei entsprechenden Anträgen zu.

Wie Verena Schmager betonte, sei die Mitwirkung bei den Workshops nicht von einer Vereinsmitgliedschaft abhängig. Interessenten an der Mitwirkung können sich an Gabriele Radtke-Wolf unter 033233/79 95 90 wenden. Workshoptermine: 23. und 24. Mai/13. und 14. Juni/ 4. und 5. Juli/ 15. und 16. August/ 12. und 13. September.

Von Wolfgang Balzer