Ketziner Europaschule: Anbau oder Aufstocken

Der Anbau mehrerer Unterrichtsräume am Haus I der Ketziner Europaschule ist gefühlt gerade abgeschlossen, da steht schon die nächste Erweiterung der Kapazität auf dem Plan. „Auf längere Sicht reichen die Plätze nicht aus, wenn man bedenkt, welcher Zuzug allein durch das künftige Wohngebiet auf dem ehemaligen KfM-Gelände in Ketzin zu erwarten ist“, erklärte Mathias Meißner vor der Stadtverwaltung.

Derzeit lernen gut 300 Mädchen und Jungen an der Grundschule im Mühlenweg. Neben dem Anbau an Haus I ist auch der Hort räumlich gewachsen, ein Bolzplatz ist auf dem Schulhof entstanden. Das Projekt „Campus Europaschule“ wurde fortgesetzt, die Straße zwischen Schule und Aula/Hort ist mittlerweile für den Verkehr gesperrt, so dass es für die Kinder dort sicherer geworden ist, von der Schule in den Hort oder die Aula zu laufen.

Schon mehr als zwei Millionen Euro in die Grundschule investiert

Mehr als zwei Millionen Euro hat die Stadt als Schulträger dafür schon investiert. Trotzdem sind die nächsten Schritte nötig, was in der derzeit bedenklichen finanziellen Situation der Kommune schwierig wird.

Der Campus der Europaschule Ketzin. Quelle: Stadtverwaltung Ketzin

Es liegen jetzt zwei Varianten auf dem Tisch, wie man das Raumproblem lösen will. Im Bau- und im Sozial- und Bildungsausschuss stellte Shari Schulz, eine Studentin der Fachhochschule Potsdam, die im Ketziner Rathaus ein Praktikum absolviert, die Pläne vor. Bei der Variante eins geht es um die Aufstockung des Anbaus am Haus I. Das hieße, es entstehen zwei neue Klassenräume mit je etwa 50 Quadratmetern sowie ein kleinerer Förderraum mit 13 Quadratmetern. Dazu müsste ein vorhandener Raum von etwa 16 Quadratmeter zu zwei kleinen Sanitärräumen umgebaut werden. „Die geschätzten Kosten betragen ohne Ausstattung 590 000 Euro“, so Shari Schulz.

Stadtbibliothek könnte umziehen

Etwa 100 000 Euro mehr müsste die Stadt für die Umsetzung der Variante zwei ausgeben. Aber dabei würden vier neue Klassenräume entstehen, wenn ein Anbau an das Haus II erfolgt. Shari Schulz stellte einige Vorteile heraus: „Es würde ein barrierefreier Zugang geschaffen und vor allem wäre Platz für eine große Bibliothek mit Internetcafé oder Computerkabinett.“ Die Aula in Haus II sei dann auch als Leseplatz nutzbar. „Und die Stadtbibliothek könnte aus der Rathausstraße 24 in die Schule umziehen, was wiederum der Stadt die Chance gibt, das Gebäude in der Rathausstraße zu vermieten oder gar zu verkaufen“, sagte Shari Schulz.

Die Schulbibliothek würde wachsen und mit der Stadtbibliothek verschmelzen. Quelle: Stadtverwaltung Ketzin

Beide Varianten würden nur funktionieren, wenn parallel dazu mehrere Umstrukturierungen im Schulkomplex erfolgen, zum Beispiel Räume für Lager, die Musikschule, den Hausmeister, für Förderunterricht oder das Computerkabinett verlegt werden.

Zwei Förderprogramme sind nutzbar

Bei der Frage der Finanzierbarkeit des Vorhabens, bei der derzeit nicht gerade rosigen Situation in Ketzin, verwies die Studentin auf zwei Förderprogramme, die in Anspruch genommen werden können: „Es ist eine Förderung aus dem Leader-Topf oder über die Investitions-Landesbank Brandenburg möglich. Die Höhe der Zuschüsse liegt bei 75 bis 80 Prozent“, so Shari Schulz.

In der Diskussion sowohl im Bauausschuss also auch Bildungs- und Sozialausschuss kristallisierte sich die Variante zwei als Favorit heraus. Zumal es noch einen mitentscheidenden Punkt gibt, denn die Arbeiten für die Variante zwei würden den Schulablauf weit weniger beeinträchtigen.

Anbauten sind erfolgt an den Hort und das Haus I. Quelle: Stadtverwaltung Ketzin

Für Stadtverordnete Ulrike Witschas (SPD-Fraktion), die die Oberschule Ketzin leitet, ist die Sache klar. „Wir bekommen vier statt zwei Räume und müssen nicht viel mehr Geld einsetzen. Zudem ist die Lärmbelästigung der Kinder bei Variante zwei wesentlich geringer.“

Favorit ist die Variante zwei

Unter der Maßgabe, dass es einen hohen Prozentsatz an Fördermitteln gibt, stimme auch Renate Donat (Linke) der großen Lösung zu. Ähnlich äußerten sich Bürgermeister Bernd Lück (FDP) und Florian Reimann (Freie Wähler Tremmen). Nicole Niemoth (Fraktion Piraten, Bürger, Grüne) hob hervor, dass sie es besonders begrüßen würde, wenn die Stadtbibliothek ins Schulgebäude umziehen würde. Die Leitung der Europaschule befürwortet ebenfalls Variante zwei.

Laut dem beschlossenen Stadtentwicklungskonzept wird sich die Einwohnerzahl in Ketzin/Havel relativ langsam erhöhen und sich voraussichtlich erst nach 2030 bei rund 7000 einpendeln. Allein beim Wohnbauvorhaben „Zuckerfabrik“ könnten bis zu 800 Wohneinheiten entstehen.

