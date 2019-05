Ketzin/Havel

Zu einem Einsatz, bei der es um eine Umweltverschmutzung ging, wurde die Ketziner Feuerwehr am Mittwochnachmittag gerufen.

500 Meter lang

Im Bereich der Ketziner Havel zwischen Seesportclub und Getreidespeicher hatte sich auf einer Fläche von rund 10 000 Quadratmeter eine Ölspur gebildet. Wie der stellvertretende Stadtwehrführer Steffen Vogeler sagt, sei der Bereich etwa 20 Meter breit und 500 Meter lang gewesen.

„Wir haben dann in Abstimmung mit dem Umweltamt ein Ölbindemittel eingesetzt“, so Vogeler. Wie er sagt, sei schwer einzuschätzen, wie viel Öl ins Wasser gelangt ist. Eine Ölsperre wurde nicht ausgelegt, dies hätte in dem Fall keinen Sinn gemacht.

Hubschrauber eingesetzt

Zur Erkundung des Ausmaßes der Verunreinigung wurde auch ein Hubschrauber der Polizei eingesetzt. Allerdings konnte der Verursacher der Ölspur bisher nicht ermittelt werden.

Nach der Alarmierung gegen 16.45 Uhr waren die Kameraden bis gegen 21 Uhr im Einsatz. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Ketzin, Paretz, Etzin und Falkenrehde.

Von Andreas Kaatz