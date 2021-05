Ketziner Fischerfest 2021 ist abgesagt 

Ketzin/Havel

Auf Grund der Corona-Pandemie muss auch in diesem Jahr das Ketziner Fischerfest ausfallen. Darüber informierte Bürgermeister Bernd Lück (FDP) Mittwochabend im Ketziner Finanzausschuss. Die traditionellen drei tollen Tage Mitte August an der Havelpromenade, wo stets etwa 30000 Besucher zu Gast sind, wird es wie schon 2020 nicht geben. „Wir müssen alle Ketziner und Besucher auf 2022 vertrösten und hoffen, dass es dann das 30. Fischerfest in einem würdigen Rahmen geben kann“, so der Bürgermeister

Zuvor habe es noch intensive Gespräche mit dem Veranstalter Coex GmbH gegeben, so Lück. Die Firma hatte zunächst signalisiert, das Fest über die Bühne bringen zu wollen. Doch von der Stadtverwaltung kamen große Bedenken, alle Hygieneauflagen erfüllen zu können. „Und den Fischzug und den Umzug wegfallen zu lassen, würde gegen die Tradition und den Charakter des Festes sprechen“, sagte der Bürgermeister.

Von Jens Wegener