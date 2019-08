Ketzin/Havel

Mit der Krönung der neuen Ketziner Fischerkönigin Lena Kiefel durch die seit zwei Jahren amtierende Lisa-Marie Zessin (19) und dem donnerndem Salut der Plauer Schützengilde wurde am Freitagabend das traditionelle 29. Ketziner Fischerfest eröffnet.

Salut zum Fischerfest. Quelle: Wolfgang Balzer

Bürgermeister Bernd Lück überreichte der neuen Repräsentantin des Fischerstädtchens in ihrem havelblauen Kleid den obligatorischen Blumenstrauß, erinnerte an die Traditionen des Fischerfestes und wünschte allen Festbesuchern stimmungsvolle und interessante Stunden. Fischermeister Lutz Schröder legte der 18-jährigen Lena Kiefel unter dem Beifall der rund 1000 Eröffnungsgäste zur Repräsentation die traditionelle Schärpe mit dem Stadtwappen und der Aufschrift „Ketziner Fischerkönigin 2019/2020“ auf die Schultern. Zu dieser Zeit rauchten bereits seine Räucheröfen, und der Duft der frisch geräucherten Aalen und Lachsforellen zog über die Festwiese.

Königliches beim Fischerfest. Quelle: Wolfgang Balzer

Lena Kiefel lebt seit 18 Jahren in ihrer Heimatstadt und hat bereits in den Vorjahren an den Festumzügen teilgenommen. „Ich habe deshalb schon seit zwei Jahren mit dem Gedanken gespielt, mich als Fischerkönigin zu bewerben und freue mich riesig, dass ich in diesem Jahr gewählt wurde“, sagte sie nach ihrer Krönung noch etwas aufgeregt. Lena Kiefel besuchte in Ketzin die Theodor-Fontane-Oberschule, hat inzwischen ihr Abitur gemacht und vor wenigen Tagen ihre Ausbildung zur Erzieherin begonnen. Den Beruf hat sie während der Abiturvorbereitung und dem Praktikum in der Paretzer Kita „Havelfrüchtchen“ schon recht gut kennen gelernt.

Fischerstädtchen repräsentieren

Dabei hat sie auch mit deren Leiterin und ehemaligen Fischerkönigin Carolin Sommerfeldt-Borchert über diese verantwortungsvolle Repräsentation des Fischerstädtchens geredet. „Mir gefallen die Ketziner, die herrliche Natur rings um unsere Stadt, eigentlich alles“, schwärmte sie. Natürlich habe sie sich mit der interessanten Historie, auch die der Fischerei, beschäftigt. Deshalb freue sie sich nun, nach der offiziellen Krönung ihre Heimatstadt Ketzin/ Havel als Fischerkönigin repräsentieren zu dürfen. Bereits vor der offiziellen Eröffnung hatte das Ketziner Blasorchester auf das dreitägige Spektakel des Fischerfestes eingestimmt und mit Ketzinern ging es auch gleich weiter.

Mit Markt und Hüftschwung

Die Tanzeleven der Tanzschule Hüftschwung zeigten ein buntes Tanzprogramm und am Ende der Havelpromenade war bereits seit dem Nachmittag auf dem Mittelaltermarkt die „Gaukeley“ in vollem Gang.

Aus dem Programm Mit dem Kutterrudern wird am Sonnabend 9 Uhr zur Havelpromenade geladen. Um 13 Uhr beginnt der traditionellen Ketziner Fischerzug mit Fischversteigerung. Danach wird eine Wasserski-Show gezeigt. Fischerzug und Wasserski-Show gibt es auch am Sonntag. Auf der Bühne am Festplatz beginnt das Programm am Sonnabend um 11.30 Uhr mit einem Country-Frühschoppen. Des ganzen Tag gibt es hier ein buntes Programm. Sonntag 11 Uhr beginnt hier der große Festumzug. Auf der Freilichtbühne steigt Sonnabend ab 19 Uhr eine Party.

Bis nach Mitternacht war mit der Second Live Partyband Party pur angesagt und seit vielen Jahren stand auf der Freilichtbühne erstmals wieder zum Fischerfest mit der Fritz-Party eine Veranstaltung mit entsprechender Stimmung auf dem Programm.

Von Wolfgang Balzer