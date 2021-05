Ketzin/Havel

Ein knapp 30 PS-Dieselmotor treibt die gut 30 Jahre alte „Charlotte“ an. Vier Minuten dauert die Fahrt mit der Ketziner Havelfähre von einer Seite des Flusses zur anderen. Wenn die Fähre fährt und nicht wegen eines Defektes an Land festliegt. Die Ausfallzeiten der Fähre haben sich in der letzten Zeit gehäuft, mal war die Kette kaputt, mal ein Kettenrad.

Nicht nur bei Ketzinern, die den Havelradweg auf der Schmergower Seite wollen, sorgt das für Ärger. Vor allem Berufspendler in beide Richtungen müssen, wenn die Landesstraße 86 unterbrochen ist, jeweils weite Umwege in Kauf nehmen, weil „Charlotte“ steht.

E-Motor ist leiser und effizienter

Das soll sich aus Sicht der Stadtverwaltung, auch mit Blick auf die stetig steigenden Reparaturkosten für die Fähre, ändern. Jetzt liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, der auf den Umbau von „Charlotte“ abzielt. „Ein zukunftssicheres, von fossilen Brennstoffen unabhängiges und wartungsarmes Antriebssystem“ – sprich ein Elektromotor – soll realisiert werden, so heißt es in der Beschlussvorlage, über die die Stadtverordneten am 22. Juni entscheiden werden. Im Finanzausschuss am Mittwochabend wurde der Antrag einstimmig angenommen und sogar noch etwas erweitert: Man will bis zur Stadtverordnetenversammlung prüfen, ob sogar ein Antrieb über Solarzellen möglich ist, weil das dann komplett klimaneutral wäre, sagte Ursula Münstermann von den Grünen.

Zahlen und Fakten zur Fähre Ein schriftlich festgelegtes Fährrecht für die Stadt Ketzin/Havel gibt es seit 1375. Aber bereits 1305 wird an dieser Stelle eine Flussquerung per Holzfloß erwähnt. Erst 1906 wurde die Fähre motorisiert. Zuvor musste sie von mehreren Fährknechten per Hand von einem Ufer zum anderen gezogen werden. Den bisher einzigen Unterganges der Fähre gab es am 24. April 1945. An diesem Tage schloss die Rote Armee bei Ketzin/Havel den militärischen Ring um Berlin. Sowjetische Einheiten wollten mit Panzern über die Fähre auf Ketzin/Havel vorrücken. Gleich der erste 35 Tonnen schwere Panzer versenkte die damals noch kleinere Fähre. Im letzten Jahr schipperten rund 29 000 Menschen mit der „Charlotte“ über die Havel. Die transportierte unter anderem auch 34 770 Fahrräder, 25 247 Pkw, 872 Lkw.

Die Tendenz aber geht, auch aus finanziellen Gründen, hin zum Elektroantrieb. Bürgermeister Bernd Lück (FDP) verwies auf die Vorteile gegenüber der aktuellen Situation: „Ein Elektroantrieb ist leiser und effizienter als der alte Dieselmotor mit Getriebe, die Reparaturanfälligkeit ist geringer.“ Außerdem würde beim Elektroantrieb der gesundheitsschädliche Feinstaub entfallen und die CO2-Emissionen würden reduziert.

Auf der Schmergower Seite der Havel. Quelle: Jens Wegener

Auf Fördermittel angewiesen

Knackpunkt ist aber die Finanzierung. Nach derzeitigem Stand würde das Umrüsten der Fähre etwa 290 000 Euro kosten. Allein kann die Kommune bei der derzeitigen Haushaltslage das nicht bewältigen. „Wir sind auf Fördermittel angewiesen und haben deshalb im Vorfeld vorausschauend einen Antrag auf Leader-Mittel für das zwölfte Projektauswahlverfahren der LAG Havelland gestellt“, so der Bürgermeister. Die Chancen stünden gut, knapp 217 000 Euro Fördermittel zu bekommen, so dass der Eigenanteil der Stadt rund 72 000 Euro betragen würde. Diese Summe soll in den Ketziner Haushalt 2022 eingestellt werden, wenn es die Stadtverordneten denn beschließen.

Konzept liegt vor

Ein Konzept für die Umstellung des Antriebs der Fähre wurde erarbeitet und parallel mit dem Fördermittelantrag eingereicht. Demnach soll die Energieversorgung des E-Motors für den Ganztagesbetrieb über Akkumulatoren mit entsprechender Kapazität und Spannung gewährleistet werden. Außerhalb der Fährzeiten werden diese Akkumulatoren über einen Anschluss an Land geladen. Optional könne ein Nachladen auch über eine Fotovoltaikanlage erfolgen.

Von Jens Wegener