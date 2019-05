Ketzin/Havel,

Zur Kommunalwahl am 26. Mai treten in Ketzin/ Havel und den Ortsteilen vier Kandidaten für die Linken an. Es sind die Parteimitglieder Renate Donat und Tobias Hiller sowie Evelin Sens und Manfred Werder (beide parteilos).

Ihre Politik soll vor allem sozial gerecht sein. Feuerwehren, Kitas, Schulen, Jugendklub aber auch Seniorenarbeit gehören dabei zu den Schwerpunkten. „Eine deutlich bessere Förderung der Sport- und Kulturvereine soll Ketzin/ Havel und seine Ortsteile noch lebenswerter machen“, so Sens.

Von Jens Wegener