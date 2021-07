Ketziner Paddeltour zwischen Industriegeschichte und Naturidylle

Ketzin/Havel

„Den heftigen Wind spüren wir nur hier, nachher wird’s ruhiger“, war Burkhard Severon am Ketziner Havelstrand optimistisch. Acht Bootsbesatzungen machten am Donnerstag ihre farbenfrohen Paddelboote vom aufblasbaren Zweier bis zum seetauglichen Einer startklar. Sie waren der Einladung des in Gründung befindlichen Fördervereins für den Ketziner Havelstrand gefolgt und voller Erwartung auf die nächsten drei Stunden, schließlich kam die Paddeltour.

Ziegeleitour erinnert an Stadtgeschichte

Die war als Ziegeleitour angekündigt und 19 Ziegeleien gab es in der Blütezeit um 1900 in Ketzin und Umgebung. Allerdings schloss die letzte, die von Fritz Jöllenbeck am Ketziner Brückenkopf, 1946.

Zur Galerie Der Fördervereins für den Ketziner Havelstrand lud zu der Erkundungstour ein.

Für Matthias Hall, seit einem Jahr Phöbener, hieß die Vorbereitung erst mal schweißtreibende Arbeit. Gut gelaunt pumpte er seinen „Dolphin“, ein Zweier, Baujahr 1976, wie er stolz erzählte, mit der Handpumpe auf. Trotzdem stieg er mit etwas Sorge ins Boot. Er hatte Probleme mit dem Parkautomaten, der nahm seine Münzen nicht. Ungeachtet dessen, paddelte er mit der bestens gelaunten Gruppe vorbei an den beeindruckenden Hochsilos und der denkmalgeschützten Trocknungshalle der ehemaligen Zuckerfabrik bis hinein in den Ziegeleikanal im Bereich Brückenkopf.

Erkundung auf Ziegeleikanal

Hier wurde die Ketzin prägende Stadtgeschichte zum Greifen nahe. Der Ziegeleikanal ist ein durchaus historisches Gewässer, ein eigens für den Transport gebauter, mehr als zweieinhalb Kilometer langer, Kanal bis zur heutigen Mülldeponie Vorketzin, den die Paddler erkundeten. Genau dort liegt der Ursprungsort der Ketziner Ziegeleigeschichte.

Die begann in Vorketzin mit der Entdeckung der hiesigen Tonvorkommen durch den Lehrer Adolph Kaselitz und der Errichtung der ersten Ziegelei um 1860. Ab dieser Zeit stieg die Einwohnerzahl von 1000 auf 3500, informierte Severon.

Begeisterung für die Natur

Das war in diesen Minuten für die Paddler alles zwar interessant zu hören, aber die Begeisterung für die Natur in diesem Landschaftsschutzgebiet hatte sie längst gefangen genommen. Eine Gänsefamilie hatte es sich auf einem kleinen Hügel am Gewässer bequem gemacht. Ein Rotmilan zog seine Kreise und ein Fischreiher, noch mit seiner Beute im Schnabel, flüchtete schleunigst. Vorbei an einer Biberburg und unzähligen Wasservögeln, waren die Stille und Natur pur ein einmaliges Naturerlebnis.

Ziegelindustrie prägte die Landschaft

„So eine Tour möchte ich wieder machen“, schwärmte Tobias (9). Da Ferien sind, hatte ihn Papa Markus Schneider aus Falkensee am Morgen mit dieser gemeinsamen Paddeltour überrascht. Und diese Landschaft gab es in der Blütezeit der Ketziner Ziegeleien noch nicht. Wie Burkhard Severon zwischendurch erzählte, existierte einst zwischen Ketzin und Zachow außer der Havel kein einziges Gewässer. Heute sollen es 84 sein.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weitestgehend sich selbst überlassen, ist in den mehr als 100 Jahren dieses einzigartige artenreiche Refugium entstanden. Es braucht da schon einige Fantasie für die Vorstellung, dass in der Blütezeit hier bis zu 150 Millionen Ziegel produziert wurden, wie Severon erzählte.

Carolin Hunger und Johann Brode aus Dresden paddeln sonst auf der Elbe. Während ihres Urlaubs hatten sie auf dem Weg zur Ostsee auf dem Ketziner Campingplatz übernachtet und waren sehr froh, das Angebot für diese Ziegeleitour genutzt zu haben.

Nach drei Paddelstunden wieder am Havelstrand zurück, dankten Axel und Beatrice Hebisch aus Spandau dem Tourführer. „Das war ein Super-Erlebnis, sehr erfrischend und hat Spaß gemacht“, urteilte Beatrice Hebisch.

Die nächste Ziegeleitour (maximal zehn Boote) findet am 5. August von 10 bis 13 Uhr statt. Start ist am Ketziner Havelstrand. Anmeldung unter E-Mail: tourismus@ketzin.de.

Von Wolfgang Balzer