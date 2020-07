Ketzin/Havel

Elli Fritsche nimmt die Erdbeeren von Betreuerin Janine Frohner gern. „Die esse ich am liebsten“, sagte die 91-Jährige und lässt sich die roten Früchte schmecken. Fast 13 Jahre schon lebt Elli Fritsche im evangelischen Seniorenzentrum „ Kurt Bohm“ in Ketzin. So lange, wie kein anderer der 42 Bewohner, die aus Ketzin, Nauen, Wustermark aber auch aus Brandenburg/Havel kommen und hier bis zu ihren Lebensabend verbringen.

„Im Schnitt liegt die Verweildauer der Senioren in unserem Haus zwischen einem und zwei Jahren, denn die Vorerkrankungen der älteren Menschen werden immer mehr“, weiß Heike Voigt. Sie arbeitet schon seit 1992 im Seniorenzentrum, damals noch im benachbarten roten Backsteingebäude, in dem jetzt Ärzte ihr Domizil haben. Am 1. Februar 2000 hat der Landesausschuss für Innere Mission (Lafim) den Neubau unter dem Namen „ Kurt Bohm“ eröffnet.

50 Mitarbeiter im Team

Neben den 42 Betreuungsplätzen für Senioren, die einer täglichen Pflege und Fürsorge bedürfen, gibt es auch 14 Plätze im Betreuten Wohnen. „Für beide Varianten des Wohnens in unserem Haus gibt es eine Warteliste, weil der Bedarf sehr hoch ist“, weiß Heike Voigt, die seit 2010 als Haus- und Pflegedienstleiterin fungiert. Inzwischen gehören 50 Mitarbeiter zum Team, darunter 30 Pflegekräfte.

Viele Jahre hatte Peter Molle als Leiter des Hauses fungiert und großen Anteil daran, dass das Zentrum „ Kurt Bohm“ auch in der Ketziner Öffentlichkeit bekannt wurde. „Wir setzen die Devise, ein offenes Haus zu sein, fort“, sagt Heike Voigt. Dafür stehen in erster Linie die regelmäßigen Ausstellungen in den Fluren, dazu öffentliche Benefizkonzerte und Kabarettabende. Allerdings ist davon in der jetzigen Corona-Zeit nichts mehr geblieben.

Mehraufwand für Pflegekräfte

Dass trotzdem etwas Abwechslung in das Leben der Bewohner kommt, dafür sorgen vor allem die sogenannten Betreuungsassistenten. „Ich bin sehr froh, dass wir diese Unterstützung bekommen, die von den Krankenkassen finanziert wird, denn unsere Pflegekräfte könnten es nicht leisten“, sagt Voigt. Die derzeit vier Betreuungsassistenten geben die Tagesstruktur für die Bewohner vor. Sie beschäftigen sich mit ihnen, spielen, lesen vor oder gehen spazieren.“ Fortgesetzt wird nach den Lockerungen der Corona-Auflagen auch der Service, dass eine Fußpflegerin und eine Frisörin in regelmäßigen Abständen ins Haus kommt.

In den letzten 20 Jahren habe sich einiges verändert in der Pflege. Der Aufwand pro Mensch sei viel größer, dazu komme bei vielen Bewohnern die Demenz. Der Träger des Hauses Lafim hat neue Technik angeschafft, wie Aufstehhilfen und moderne Pflegebetten. Fußböden in der Zimmern und Fluren wurden getauscht, Malerarbeiten sind erfolgt. Die größte geplante Investition, die Erweiterung des Hauses um einen Neubau (in den eine Kita einziehen sollte), kam am Ende nicht zustande.

Bisher ohne Corona-Fall

Der 20. Geburtstag des Seniorenzentrums wird in diesem Jahr nicht mehr groß gefeiert. „Wir sind erstmal froh, bisher keinen Corona-Fall gehabt zu haben“, sagt Heike Voigt. Dazu beigetragen haben die strengen Bestimmungen: Mundschutz müssen nicht nur die Pflegerinnen sondern alle Besucher tragen, maximal zwei Besucher pro Etage dürfen zeitgleich ins Haus, Listen werden geführt. Und wenn mal zu viele Verwandte zum gleichen Zeitpunkt im Ketziner Zentrum ankommen, gibt es noch die Alternative, gemeinsam mit dem jeweiligen Bewohner in den wunderschönen Garten zu gehen und dort zu sitzen.

