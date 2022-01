Ketziner starten mit einem eisigen Bad ins neue Jahr 

Ketzin/Havel

Früher als die 37 wagemutigen Badegäste hat vermutlich noch niemand am Ketziner Havelstrand angebadet. Schon am ersten Tag des neuen Jahres stürzten sich Jung und Alt unter den Augen von gut 60 Schaulustigen in die nur vier Grad kalte Ketziner Havel.

Bis zum offiziellen Start der Badesaison im Mai ist es noch etwas hin, der Förderverein Ketziner Havelstrand organisierte dennoch gemeinsam mit dem DLRG das erste Neujahrsanbaden am geschichtsträchtigen Strandbad. Die Idee kam von Seiten des DLRG, der einen Rettungswagen zur Absicherung vor Ort organisierte.

Countdown am Havelstrand

Nach einem kurzen Countdown ging es für die Hartgesottenen zügig in die kalten Fluten. Einmal bis zum Kinn hinein, dann waren die meisten schon wieder am Strand und wendeten sich dick eingepackt dem bereitstehenden Bratwurst- und Glühweinstand zu. „Das Gemeinschaftsgefühl hat einen gewissermaßen ins Wasser gezogen“, erklärt Immo Röschke zum kühlen Badeausflug.

Was für einige sicherlich eine kleine Herausforderung war, ist für Uwe Borrmann hingegen eher ein netter Badeausflug. Der 50-Jährige aus Dallgow-Döberitz nimmt bereits seit Jahren an extremen Hindernisläufen wie den bekannten „Tough Mudder“-Events teil und qualifizierte sich unter anderem für die dazugehörige Weltmeisterschaft.

Startplätze für den „Fischerman“ im Sommer verlost

Schon vor der Anreise nach Ketzin sei er heute bereits einen Halbmarathon gelaufen, erzählt der Sportlehrer. „Durch das viele Training in den letzten Jahren habe ich etwa 17 Kilo abgenommen, jetzt spürt man die Kälte schon etwas mehr“, ergänzt er lachend. Als auch der letzte mit wärmender Kleidung am Strand steht, werden unter den 37 mutigen Badegästen noch drei Startplätze für den kommenden „Fisherman“ Volkstriathlon in Ketzin ausgelost.

Startplätze für den 2017 erstmalig ausgetragenen Triathlon waren in der Vergangenheit häufig innerhalb eines Tages vergeben. Aufgrund der hohen Nachfrage habe man die Anzahl der Startplätze auf insgesamt 350 erhöht, erklärt Burkhard Severon, Vorstandsmitglied des Fördervereins Ketziner Havelstrand, der die Auslosung gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Anke Meißner-Koch und Philipp Tschirch leitete.

Hohe Anmeldezahlen für den Triathlon

Startpunkt für das Event am 26. Juni wird wieder das Strandbad sein. Von dort aus geht es mit 600 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen einmal durch Ketzin. Für Kinder und Jugendliche soll es darüber hinaus ein Extra-Angebot, bestehend aus Schwimmen und Laufen geben.

Am Ende freuten sich Steffen Radke, Ines Burschberg und Heike Schwanke als Gewinner der Auslosung über einen der begehrten Startplätze im kommenden Sommer. Schon eine Stunde nach Anmeldestart trugen sich 172 Teilnehmerinnen und Teilnehmer online für den diesjährigen Triathlon durch Ketzin ein, erklärte Burkhard Severon später am selben Tag.

Von Max Braun