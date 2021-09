Ketziner wollen Kriterien für Solaranlagen aufstellen

Ketzin/Havel

Fast wöchentlich erhält die Ketziner Verwaltung Anfragen zum Aufstellen weiterer Photovoltaikanlagen. Um sich für oder gegen einen Standort entscheiden zu können, schlug Bert Tschirner (Fraktion Grüne, Bürger/Piraten) vor, einen Kriterienkatalog zu erarbeiten.

Ein solches Positionspapier, vorbereitet von Mitgliedern aller Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung, liegt nun vor. Doch die Diskussion darüber im jüngsten Bauausschuss endete trotz der Mitsprache von Landwirten, Investoren und Bürgern in einer Sackgasse, wie schon die Beratung im Mai zum gleichen Thema.

Ketziner Bürgermeister Lück kritisiert Kriterienkatalog zu Solarpark

Bürgermeister Bernd Lück (FDP) sieht in den vorgeschlagenen Kriterien schlichtweg eine „Verhinderungsplanung“. Jürgen Tschirch (SPD) schlug vor, sich zunächst bei landwirtschaftlichen Flächen zu einigen. Ein Beispiel: Die Maximalgröße von Photovoltaik-Freiflächen sollte laut Kriterienkatalog zehn Hektar betragen. Für Solarparks, die parallel zur Stromerzeugung auch eine landwirtschaftliche Nutzung ermöglichen, sind 15 Hektar vorgesehen.

Sven Balmer, Geschäftsführer der Zachower Agro GmbH, die selbst Anlagen aufstellen möchte, sagte zu diesem reglementierenden Kriterium: „Je restriktiver die Kriterien sind, je weniger Fläche bleibe für die kommunale Teilhabe am Ertrag der Anlagen.“

Investor Kronos Solar will 50 Hektar Größe

Für Ursula Münsterman (Grüne) dagegen sind die zehn Hektar „eine gute Größe“. Das kommentierte ein Vertreter vom Unternehmen Kronos Solar so, dass man unter 50 Hektar ohne EEG-Förderung nicht bauen könne und auch vom Ertrag in der Kommune nichts ankommen würde. Zehn Hektar seien zu knapp, so Hans Hartmann von der Firma Solarverde. Das wäre nur für wenige oder keine Investoren interessant.

Im Positionspapier sind „stark beanspruchte Ackerböden mit schlechter Bodenqualität“ für die Nutzung von Freilandanlagen bestimmt. Ein schwer zu handhabendes Kriterium, wie sich herausstellte. Denn es gibt in der Region Flächen mit sehr unterschiedlichen Bodenqualitäten. Photovoltaikanlagen seien für viele Landwirte künftig eine dringend benötigte und auch stabile Einnahmequelle. Sven Balmer: „Landwirtschaftliche Nutzflächen mit schlechter Ertragsfähigkeit halte ich für ein gangbares Zustimmungskriterium.“ Hanglagen und kulturhistorisch bedeutsame Sichtachsen sollten laut Positionspapier ausgeschlossen werden. Aus der Sicht des Zachower Landwirtes seien einige der Vorschläge, unter anderem vom Verein Historisches Paretz, nicht nachvollziehbar.

Renate Donat will erneuerbare Energien

Einige Kriterien würden Eingriffe in die Belange der Bürger bedeuten. Renate Donat (Linke): „Ich höre bisher immer nur ein Nein, aber keine Variante, die funktioniert. Wir brauchen künftig die erneuerbaren Energien“.

Jamila Wichniarz (Grüne) appellierte: „Die Stadtverordneten sollten Kommunalpolitik für die 6600 Ketziner und nicht für Landwirte und Investoren machen.“

Angesichts der verschiedenen Interessenlagen und der weit auseinandergehenden Meinungen meinte Jürgen Tschirch, dass es notwendig sei, Kompromisse zu schließen. Deshalb schlug er unwidersprochen vor, über die Kriterien für die Genehmigung der Photovoltaikanlagen auf Freiflächen nicht nur die Stadtverordneten entscheiden zu lassen. „Die Ketziner müssen mitwirken können“, so der SPD-Mann. Er regte eine umfangreiche Bürgerbeteiligung an.

Das Thema wird die Ketziner Kommunalpolitiker noch einige Zeit beschäftigen. Solange werden die Solar-Investoren auf eine begründete Entscheidung warten müssen.

Von Wolfgang Balzer